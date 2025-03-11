Росію не варто виводити з ізоляції, – експерт-міжнародник про зустріч Лаврова з генсеком ОБСЄ

З візитом у Москві 11 березня побував генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу, де провів зустріч з очільником російського МЗС Лавровим. Генсек назвав Росію дуже важливим партнером. Такі візити в країну-агресорку з боку ОБСЄ відбудуться ще не раз.

Про це в етері 24 Каналу зазначив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, який нагадав, що Росія є членом ОБСЄ, представники якої до повномасштабного вторгнення працювали на території України, фіксуючи все, що відбувалося.

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Про ймовірність прибуття спостерігачів ОБСЄ в Україну

Експерт-міжнародник наголосив, що такі організації, як ОБСЄ, не повинні відбілювати сьогодні Росію після всіх тих злочинів, які вона здійснила і продовжує вчиняти.

"Росію не варто виводити з ізоляції, в якій вона перебуває. Оптимальніший варіант – це перемогти її на всіх можливих напрямках, змусити її капітулювати в цій війні. Це було б справедливо, правильно і чесно, але ми повинні розуміти, що реалії поки що складаються саме у такому варіанті, який є", – озвучив Желіховський.

Він не виключає, що ті представники ОБСЄ, які були раніше в Україні, повернуться до нашої держави знову, якщо вдасться домовитися про припинення вогню. Однак це не буде як миротворча місія, вони ймовірніше спостерігатимуть за виконанням мирної угоди, будуть статистами.

Росія може піти на те, аби така місія в Україні знову працювала. Тому що я поки що абсолютно не бачу бажання у Москви, щоб на території України діяли миротворчі місії, повноцінні та озброєнні, під спеціальним мандатом,

– зазначив Желіховський.

Варто розуміти, що якщо і будуть присутні представники низки організацій, то, на думку експерта-міжнародника, ймовірніше перші в списку будуть зазначені саме від ОБСЄ. Однак Желіховський зауважив, що наразі не бачить бажання з боку Росії взагалі про щось домовлятися, Кремль щоразу висуває нові вимоги.

"Не виключаю, що це просто гра на публіку і що все ж таки якісь переговори ведуться, здебільшого непублічного характеру. Хоча ми пам'ятаємо, що відбулись зустрічі російської та американської делегацій в Ер-Ріяді, Стамбулі. Були розмови між президентом США Трампом і російським диктатором Путіним. Вочевидь, процес рухається", – зазначив Желіховський.

Нагадаємо, що після зустрічі з генсеком ОБСЄ Сінірліоглу міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що президент Україні буцімто не хоче миру, а Захід поводить себе так, щоб поставити під загрозу існування організації. Він озвучив, ОБСЄ перебуває у стані кризи, спричиненої країнам ЄС і НАТО.