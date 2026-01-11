Россия впервые ударила по Украине БПЛА "Герань-5"
Россия применила по Украине новый ударный беспилотник "Герань-5".
"Герань-5" имеет протяженность около 6 метров, оснащен системой спутниковой навигации "Комета" и может преодолевать до 1 000 километров.
В начале 2026 года во время комбинированных атак на Украину россияне применили новый ударный беспилотник. Речь идет о "Герань-5".
"Герань-5" имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метров. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань" этот аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Что известно о новом дроне россиян "Герань-5"?
В то же время большинство основных деталей "Герани-5" такие же, как и у других дронов этой серии. В частности, он оснащен:
- 12-канальной системой спутниковой навигации "Комета";
- трекером на базе микрокомпьютера Raspberry;
- 3G/4G-модемами;
- реактивным двигателем Telefly – таким же, как у "Герани-3", но с большей тягой.
Боевая часть весит около 90 килограмм, а заявленная дальность полета составляет до 1 000 километров.
Как и предыдущие "Герани", этот дрон вряд ли полностью является российской разработкой. Он имеет значительное сходство с иранским беспилотником Karrar по конструкции и технологиям.
Также россияне рассматривают вариант запуска "Герани-5" с самолетов, в том числе Су-25. Это может увеличить дальность полета и снизить стоимость применения.
Отдельно прорабатывается возможность оснащения дрона ракетами "воздух – воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.
Что известно о модернизации Россией своих дронов?
- Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил в комментарии 24 Канала, что "Шахеды" стали более точными благодаря новым решениям в связи и навигации.
- Россияне усиливают защиту дронов от РЭБ и стараются сохранять точность даже в условиях подавления спутниковой навигации.
- По словам эксперта, в ходе последних атак видно, что дроны адаптируются к украинскому противодействию – меняют маршруты, высоты и получают корректировку уже в полете.
- В частности, "Шахеды" получили mesh-связь, позволяющую корректировать полет и передавать данные между аппаратами.
- Часть дронов может "прокладывать" более безопасный маршрут для других, что затрудняет перехват.
- Командир 1 ОШП Дмитрий Филатов отметил, что российские дроны имеют лучшую интеграцию с наземными подразделениями, чем украинские. Для преодоления проблемы украинским военным необходимо создать антидроновые подразделения для эффективного противодействия атакам российских беспилотников.