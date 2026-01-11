Россия впервые ударила по Украине БПЛА "Герань-5"

В начале 2026 года во время комбинированных атак на Украину россияне применили новый ударный беспилотник. Речь идет о "Герань-5".

"Герань-5" имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метров. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань" этот аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Что известно о новом дроне россиян "Герань-5"?

В то же время большинство основных деталей "Герани-5" такие же, как и у других дронов этой серии. В частности, он оснащен:

12-канальной системой спутниковой навигации "Комета";

трекером на базе микрокомпьютера Raspberry;

3G/4G-модемами;

реактивным двигателем Telefly – таким же, как у "Герани-3", но с большей тягой.

Боевая часть весит около 90 килограмм, а заявленная дальность полета составляет до 1 000 километров.

Как и предыдущие "Герани", этот дрон вряд ли полностью является российской разработкой. Он имеет значительное сходство с иранским беспилотником Karrar по конструкции и технологиям.

Также россияне рассматривают вариант запуска "Герани-5" с самолетов, в том числе Су-25. Это может увеличить дальность полета и снизить стоимость применения.

Отдельно прорабатывается возможность оснащения дрона ракетами "воздух – воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Что известно о модернизации Россией своих дронов?