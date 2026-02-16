Герману Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас"

Герман Галущенко больше не свидетель по делу "Мидас". Он подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации.

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". Среди них теперь бывший министр энергетики Герман Галущенко.

Смотрите также Экс-министр Галущенко заявил, что его пытались убить

На чем "поймали" Галущенко?

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций".

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. Чтобы скрыть его участие, на Маршалловых Островах были созданы две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого стали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

В период пребывания Галущенко в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд. Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Как Галущенко деньги отмывал / Фото НАБУ

Напомним, что 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении.

Известно, что в рамках расследования этих фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.

Что известно о деле "Мидас" и роли Галущенко в нем?