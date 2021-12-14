Героина на более чем 1 миллиард: будут судить организаторов международной схемы наркоторговли

В Украине будут судить организаторов схемы торговли наркотиками, которые привезли героин на 1 миллиард. Масштабный наркобизнес наладили два гражданина Турции.

Обвинительный акт направили в суд. Туркам инкриминируют контрабанду, незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотиков.

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Наркотики привозили из Ирана в Украину

Следователи выяснили, что героин доставлялся из Ирана через территорию Грузии – в Украину. Далее наркотики должны были перевозить в Европейский Союз.

Чтобы преодолевать беспрепятственно границы государств, наркотики маскировали в специальный пустотелый кирпич. Организаторы наркотрафика были задержаны в июле 2021 года. Общий вес изъятого у них "товара" впечатляет – 368 килограммов, вес героина в смеси – 192 килограмма.

По ценам черного рынка это потянет на 1 миллиард в украинской валюте.

Наркотики прятали в пустотелом кирпиче / Фото Офиса генпрокурора

Вес героина в смеси – 192 килограмма / Фото Офиса генпрокурора

Кратко о последних разоблачениях масштабных схем наркоторговли: