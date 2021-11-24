Интересно, что подозреваемый экс-полицейский работал именно в подразделении по борьбе с наркопреступностью. Более того, он возглавлял его 7 лет. Злоумышленников впервые уличили еще весной. Об их деятельности рассказали 23 ноября.

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Возглавлял группу экс-полицейский

Наркобизнес организовывали два человека: 32-летний уроженец Грузии, проживавший в Днепре, и 60-летний бывший правоохранитель.

В состав наркогруппировки входили 14 человек: мужчины и женщины в возрасте от 21 до 47 лет. Они производили наркотики и распространяли их. В бизнес злоумышленники втягивали детей, которых впоследствии должны были привлечь в сбытовую сеть.

Бывший чиновник полиции консультировал членов группы относительно документирования, подсказывал точки оптовой закупки наркотиков и прекурсоров и места изготовления.

Также в его обязанности входила передача части прибыли 43-летнему полицейскому в отставке, экс-начальнику одного из подразделений Управления по противодействию наркопреступности на Днепропетровщине.

Экс-полицейский подозревается в организации наркогруппы / Фото Нацполиции

Преступной группе помогали полицейские

По данным следствия, сообщниками злоумышленников были полицейские. Они за деньги покрывали незаконную деятельность. Среди них – старший оперуполномоченный Днепровского управления полиции и один из должностных лиц полиции Синельникового.

Правоохранители провели у злоумышленников 40 обысков. Они изъяли оборудование для изготовления наркотиков, черновые записи, психотропные вещества, наркотические средства, прекурсоры и деньги.

Следователи ГБР готовят объявление о подозрении фигурантам преступной организации. Досудебное расследование продолжается.

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