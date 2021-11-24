Цікаво, що підозрюваний експолійський працював саме у підрозділі боротьби з наркозлочинністю. Ба більше, він очолював його 7 років. Зловмисників уперше викрили ще навесні. Про їхню діяльність розповіли 23 листопада.

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Очолював групу експоліцеський

Наркобізнес організовували двоє осіб: 32-річний уродженець Грузії, що жив у Дніпрі, та 60-річний колишній правоохоронець.

До складу наркоугруповання входило 14 осіб: чоловіки та жінки віком від 21 до 47 років. Вони виготовляли наркотики та розповсюджували їх. До бізнесу зловмисники притягували дітей, яких згодом мали залучити до мережі збуту.

Колишній посадовець поліції консультував членів групи щодо документування, підказував точки гуртової закупівлі наркотиків та прекурсорів і місця виготовлення.

Також у його обов’язки входила передача частини прибутку 43-річному поліцейському у відставці, ексначальнику одного з підрозділів Управління протидії наркозлочинності на Дніпропетровщині.



Експоліцейського підозрюють в організації наркогрупи / Фото Нацполіції

Злочинній групі допомагали поліцейські

За даними слідства, спільниками зловмисників були й поліцейські. Вони за гроші покривали незаконну діяльність. Серед них – старший оперуповноважений Дніпровського управління поліції та один із посадовців поліції Синельникового.

Правоохоронці провели в зловмисників 40 обшуків.Вони вилучили устаткування для виготовлення наркотиків, чорнові записи, психотропні речовини, наркотичні засоби, прекурсори та гроші

Слідчі ДБР готують оголошення про підозру фігурантам злочинної організації. Досудове розслідування триває.

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