Героїну на понад 1 мільярд: судитимуть організаторів міжнародної схеми наркоторгівлі

В Україні судитимуть організаторів схеми торгівлі наркотиками, які привезли героїну на 1 мільярд. Масштабний наркобізнес налагодили двоє громадян Туреччини.

Обвинувальний акт направили до суду. Туркам інкримінують контрабанду, незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотиків.

До теми У Києві судитимуть організатора дуже масштабного наркоканалу

Наркотики привозили з Ірану до України

Слідчі з'ясували, що героїн доставляли з Ірану через територію Грузії – в Україну. Далі наркотики мали перевозити до Європейського Союзу.

Аби долати без перешкод кордони держав, наркотики маскували у спеціальну пустотілу цеглу. Організаторів наркотрафіку затримали у липні 2021 року. Загальна вага вилученого у них "товару" вражає – 368 кілограмів, вага героїну у суміші – 192 кілограми.

За цінами "чорного ринку" це потягне на 1 мільярд в українській валюті.

Наркотики ховали у пустотілій цеглі / Фото Офісу генпрокурора

Вага героїну у суміші – 192 кілограми / Фото Офісу генпрокурора

Коротко про останні викриття масштабних схем наркоторгівлі: