Героїну на понад 1 мільярд: судитимуть організаторів міжнародної схеми наркоторгівлі
Джерело:Офіс генпрокурора
В Україні судитимуть організаторів схеми торгівлі наркотиками, які привезли героїну на 1 мільярд. Масштабний наркобізнес налагодили двоє громадян Туреччини.
Обвинувальний акт направили до суду. Туркам інкримінують контрабанду, незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотиків.
До теми У Києві судитимуть організатора дуже масштабного наркоканалу
Наркотики привозили з Ірану до України
Слідчі з'ясували, що героїн доставляли з Ірану через територію Грузії – в Україну. Далі наркотики мали перевозити до Європейського Союзу.
Аби долати без перешкод кордони держав, наркотики маскували у спеціальну пустотілу цеглу. Організаторів наркотрафіку затримали у липні 2021 року. Загальна вага вилученого у них "товару" вражає – 368 кілограмів, вага героїну у суміші – 192 кілограми.Зверніть увагу! За цінами "чорного ринку" це потягне на 1 мільярд в українській валюті.
Коротко про останні викриття масштабних схем наркоторгівлі:
- У Києві затримали двох наркозбувачів, які торгували наркотиками через інтернет-магазин.
- У Львові співробітники СБУ затримали трансзакордонну злочинну групу. Зловмисники займались фінансовими махінаціями, гроші від яких скеровували на наркобізнес.
- На Дніпропетровщині експоліцейський та уродженець Грузії створили наркоугруповання.