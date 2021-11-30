За даними слідства, збутом наркотиків члени угруповання займалися на території Російської Федерації. Для уникнення відповідальності за законами РФ зловмисники керували процесами з "офісів" в Україні.

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Реалізацією зловмисники організували за допомогою сайтів та чатботів у телеграмі.

Вилучили 150 кіло готових наркотиків та 4,5 тонни прекурсорів



Поліцейські вилучили понад 150 кілограмів наркотичних речовин / Фото Офісу генпрокурора

Правоохоронці з'ясували, що для легалізації отриманих злочинним шляхом мільйонів члени банди використовували криптовалют та різні електронні платіжні системи. Переводили кошти в готівку зловмисники через обмінні пункти в мережі. Кошти їм доставляв кур'єр.

Під час обшуків у нарколабораторії під Києвом слідчі вилучили 150 кілограмів особливо небезпечної речовини – PVP вартістю 88 мільйонів гривень.

Крім того, правоохоронці знайшли 4,5 тонни прекурсорів, з яких виготовляли наркотики.



Зловмисники зберігали понад 4,5 тонни прекурсорів / Фото Офісу генпрокурора

Організатора угруповання підозрюють у створенні злочинної організації, підробленні документів, організації місць для виробництва наркотиків, зберігання прекурсорів, а також у незаконних діях з обладнанням для виготовлення та збуту психотропних речовин.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує від 9 до 12 років ув'язнення. Коли в суді почнуть розглядати справу керівника наркоугруповання, наразі невідомо.