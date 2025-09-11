Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев может иметь конфликт интересов в вопросах регулирования игорного бизнеса в Украине.

Такое мнение высказала нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал. Сделала она это после заседания временной следственной комиссии Верховной Рады.

