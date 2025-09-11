Такое мнение высказала нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал. Сделала она это после заседания временной следственной комиссии Верховной Рады.
Очевидно, что председатель налогового комитета не является нейтральным. Создается впечатление, что он отслеживает деятельность каждой компании и отдает предпочтение одним, одновременно пытаясь давить на других,
– заявила Нина Южанина.
Нардеп отметила, что подход Даниила Гетманцева к регулированию гемблинговой сферы может иметь последствия, в частности, возможные риски предвзятого формирования политики в отношении азартных игр.
Также Нина Южанина заявила, что подавала в парламентский комитет предложения по урегулированию налоговых норм и внедрению системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса. По ее словам, Даниил Гетманцев воспринял это агрессивно, хотя вопросы являются ключевыми для прозрачной деятельности этой сферы.
В то же время то, что в Украине нет государственной системы онлайн-мониторинга, делает отрасль неконтролируемой, убеждена Нина Южанина. А нормы Налогового кодекса остаются устаревшими и нечеткими. Именно налоговый комитет ВРУ, который возглавляет Даниил Гетманцев, ответственный за урегулирование этих вопросов.
"Если изменения не будут внесены, государство не получит больше доходов от этой сферы, а легальный бизнес будет оставаться в условиях неравной конкуренции с нелегальным", – резюмировала Южанина.