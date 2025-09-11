Таку думку висловила нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал. Зробила вона це після засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Читайте також Як в Україні реформують сферу азартних ігор та лотерей

Очевидно, що голова податкового комітету не є нейтральним. Складається враження, що він відслідковує діяльність кожної компанії та надає перевагу одним, водночас намагаючись тиснути на інших,

– заявила Ніна Южаніна.

Нардепка наголосила, що підхід Данила Гетманцева до регулювання гемблінгової сфери може мати наслідки, зокрема, можливі ризики упередженого формування політики щодо азартних ігор.

Також Ніна Южаніна заявила, що подавала до парламентського комітету пропозиції щодо врегулювання податкових норм і впровадження системи онлайн-моніторингу грального бізнесу. За її словами, Данило Гетманцев сприйняв це агресивно, хоч питання є ключовими для прозорої діяльності цієї сфери.

Водночас те, що в Україні немає державної системи онлайн-моніторингу, робить галузь неконтрольованою, переконана Ніна Южаніна. А норми Податкового кодексу залишаються застарілими й нечіткими. Саме податковий комітет ВРУ, який очолює Данило Гетманцев, відповідальний за врегулювання цих питань.

"Якщо зміни не будуть внесені, держава не отримає більше доходів від цієї сфери, а легальний бізнес залишатиметься в умовах нерівної конкуренції з нелегальним", – резюмувала Южаніна.