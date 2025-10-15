На Львовщине грибник Николай Хамарник наткнулся на гигантские белые грибы. Каждый из них весил примерно два килограмма.

Мужчина вышел на "тихую охоту" возле села Майдан Дрогобычского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество Грибники Львовщины в Facebook.

Как мужчина на Львовщине нашел 2-килограммовые белые грибы?

По словам мужчины, такие большие грибы он нашел 11 октября вблизи села Майдан в Дрогобычском районе, в предгорье Карпат.

"Кто ищет – тот всегда находит!" – прокомментировал видео довольный грибник.

В Карпатах на Львовщине нашли гигантские белые грибы: смотрите видео

Белые грибы, известны также как "правдивые", ценятся за нежный вкус и универсальность в кулинарии. Их сушат, маринуют, жарят и добавляют в супы.

Шапка белого гриба может достигать от 3 до 50 сантиметров в диаметре и имеет светло-коричневый оттенок. Ножка плотная и мясистая, а мякоть приятно пахнет и не темнеет при разрезании.

