О снежной погоде в горах 24 Канал сообщает со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.

Как выглядят заснеженные Карпаты?

Настоящая зимняя сказка бушует на горе Поп Иван Черногорский. В субботу, 11 октября, там ударил мороз, а снег покрыл землю большим слоем.

Работник Международного научного центра "Обсерватория" Василий Фицак, который находится на горе Поп Иван, показал кадры оттуда. Видно, что свежий снег выпал на высокогорье и продолжает сыпать дальше. Фицак заметил, что утро по-настоящему морозное – столбик термометра упал до 5 градусов мороза.

Ученый также показал заснеженную Черногору. Вершина покрыта сугробами, а с нее видно другие заснеженные горы.

Заснеженные Карпаты посреди октября: видео Василия Фицака

В ГСЧС отметили, что на пункте наблюдения – горе Поп Ван – 11 октября облачно, ветер дует с западного направления силой 11 метров в секунду.

Погода на горе Поп Иван: видео Василия Фицака

Любители походов по заснеженным горам должны помнить, что такая погода не является безопасной. Стоит позаботиться о теплой одежде и осторожно передвигаться по склонам.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух рассказала в интервью 24 Каналу, что снег в октябре – возможен, особенно на высокогорье Карпат. Это происходит из-за активизации фронтальной деятельности и прихода холодного арктического воздуха.

Как часто в горах снежит в октябре?