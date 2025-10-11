О снежной погоде в горах 24 Канал сообщает со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.
Как выглядят заснеженные Карпаты?
Настоящая зимняя сказка бушует на горе Поп Иван Черногорский. В субботу, 11 октября, там ударил мороз, а снег покрыл землю большим слоем.
Работник Международного научного центра "Обсерватория" Василий Фицак, который находится на горе Поп Иван, показал кадры оттуда. Видно, что свежий снег выпал на высокогорье и продолжает сыпать дальше. Фицак заметил, что утро по-настоящему морозное – столбик термометра упал до 5 градусов мороза.
Ученый также показал заснеженную Черногору. Вершина покрыта сугробами, а с нее видно другие заснеженные горы.
Заснеженные Карпаты посреди октября: видео Василия Фицака
В ГСЧС отметили, что на пункте наблюдения – горе Поп Ван – 11 октября облачно, ветер дует с западного направления силой 11 метров в секунду.
Погода на горе Поп Иван: видео Василия Фицака
Любители походов по заснеженным горам должны помнить, что такая погода не является безопасной. Стоит позаботиться о теплой одежде и осторожно передвигаться по склонам.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух рассказала в интервью 24 Каналу, что снег в октябре – возможен, особенно на высокогорье Карпат. Это происходит из-за активизации фронтальной деятельности и прихода холодного арктического воздуха.
Как часто в горах снежит в октябре?
Снежная погода уже была на днях на высокогорье Карпат. 7 октября на горе Поп Иван Черногорский было облачно, снова шел снег. Тогда людей призвали не идти в горы из-за ограниченной видимости и заснеженности.
В начале месяца горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат засыпало снегом.