В сети показали невероятные кадры заснеженных Карпат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.

Какая ситуация в Карпатах?

Спасатели писали, что по состоянию на 8:40 7 октября на горе Поп Иван Черногорский было облачно и шел снег.

Ветер был восточный, 9 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -3.

Заснеженные Карпаты: смотрите видео

Каждые сутки подсыпает свежего снега. Видимость ограничена, поэтому туристов просят воздержаться от походов в горы.

