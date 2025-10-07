В сети показали невероятные кадры заснеженных Карпат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.
Какая ситуация в Карпатах?
Спасатели писали, что по состоянию на 8:40 7 октября на горе Поп Иван Черногорский было облачно и шел снег.
Ветер был восточный, 9 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -3.
Заснеженные Карпаты: смотрите видео
Каждые сутки подсыпает свежего снега. Видимость ограничена, поэтому туристов просят воздержаться от походов в горы.
Погода в Украине: последние новости
Пока Карпаты засыпает снегом, по остальной территории Украины прогнозируют затяжные дожди до 12 октября.
Холодной будет только первая декада октября, а уже после 20-х чисел даже ожидается потепление. Возможно превышение климатической нормы на несколько градусов.
Синоптики отмечают, что вероятность экстремальных морозов и снегопадов в Украине уменьшается. Зимний период сокращается и теперь начинается ближе к январю.