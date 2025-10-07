У мережі показали неймовірні кадри засніжених Карпат. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.
Яка ситуація в Карпатах?
Рятувальники писали, що станом на 8:40 7 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно та йшов сніг.
Вітер був східний, 9 метрів за секунду, а температура повітря опустилася до -3.
Засніжені Карпати: дивіться відео
Щодоби підсипає свіжого снігу. Видимість обмежена, тому туристів просять утриматися від походів у гори.
Погода в Україні: останні новини
Поки Карпати засипає снігом, по решті території України прогнозують затяжні дощі до 12 жовтня.
Холодною буде лише перша декада жовтня, а уже після 20-х чисел навіть очікується потепління. Можливе перевищення кліматичної норми на декілька градусів.
Синоптики зауважують, що ймовірність екстремальних морозів і снігопадів в Україні зменшується. Зимовий період скорочується і тепер починається ближче до січня.