На Львівщині грибник Микола Хамарник натрапив на гігантські білі гриби. Кожен з них важив приблизно два кілограми.

Чоловік вийшов на "тихе полювання" біля села Майдан Дрогобицького району. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту Грибники Львівщини у Facebook.

Як чоловік на Львівщині знайшов 2-кілограмові білі гриби?

За словами чоловіка, такі великі гриби він знайшов 11 жовтня поблизу села Майдан у Дрогобицькому районі, в передгір’ї Карпат.

"Хто шукає – той завжди знаходить!" – прокоментував відео задоволений грибник.

У Карпатах на Львівщині знайшли гігантські білі гриби: дивіться відео

Білі гриби, відомі також як "правдиві", цінуються за ніжний смак і універсальність у кулінарії. Їх сушать, маринують, смажать і додають у супи.

Шапка білого гриба може досягати від 3 до 50 сантиметрів у діаметрі та має світло-коричневий відтінок. Ніжка щільна та м’ясиста, а м’якоть приємно пахне та не темніє при розрізанні.

