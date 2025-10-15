Кожен по 2 кілограми: на Прикарпатті чоловік знайшов гігантські білі гриби
На Львівщині грибник Микола Хамарник натрапив на гігантські білі гриби. Кожен з них важив приблизно два кілограми.
Чоловік вийшов на "тихе полювання" біля села Майдан Дрогобицького району. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту Грибники Львівщини у Facebook.
Як чоловік на Львівщині знайшов 2-кілограмові білі гриби?
За словами чоловіка, такі великі гриби він знайшов 11 жовтня поблизу села Майдан у Дрогобицькому районі, в передгір’ї Карпат.
"Хто шукає – той завжди знаходить!" – прокоментував відео задоволений грибник.
У Карпатах на Львівщині знайшли гігантські білі гриби: дивіться відео
Білі гриби, відомі також як "правдиві", цінуються за ніжний смак і універсальність у кулінарії. Їх сушать, маринують, смажать і додають у супи.
Шапка білого гриба може досягати від 3 до 50 сантиметрів у діаметрі та має світло-коричневий відтінок. Ніжка щільна та м’ясиста, а м’якоть приємно пахне та не темніє при розрізанні.
