Мужчина вышел на "тихую охоту" возле села Майдан Дрогобычского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество Грибники Львовщины в Facebook.
Как мужчина на Львовщине нашел 2-килограммовые белые грибы?
По словам мужчины, такие большие грибы он нашел 11 октября вблизи села Майдан в Дрогобычском районе, в предгорье Карпат.
"Кто ищет – тот всегда находит!" – прокомментировал видео довольный грибник.
Белые грибы, известны также как "правдивые", ценятся за нежный вкус и универсальность в кулинарии. Их сушат, маринуют, жарят и добавляют в супы.
Шапка белого гриба может достигать от 3 до 50 сантиметров в диаметре и имеет светло-коричневый оттенок. Ножка плотная и мясистая, а мякоть приятно пахнет и не темнеет при разрезании.
