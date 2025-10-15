Мужчина вышел на "тихую охоту" возле села Майдан Дрогобычского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество Грибники Львовщины в Facebook.

Как мужчина на Львовщине нашел 2-килограммовые белые грибы?

По словам мужчины, такие большие грибы он нашел 11 октября вблизи села Майдан в Дрогобычском районе, в предгорье Карпат.

"Кто ищет – тот всегда находит!" – прокомментировал видео довольный грибник.

В Карпатах на Львовщине нашли гигантские белые грибы: смотрите видео

Белые грибы, известны также как "правдивые", ценятся за нежный вкус и универсальность в кулинарии. Их сушат, маринуют, жарят и добавляют в супы.

Шапка белого гриба может достигать от 3 до 50 сантиметров в диаметре и имеет светло-коричневый оттенок. Ножка плотная и мясистая, а мякоть приятно пахнет и не темнеет при разрезании.

