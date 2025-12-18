Гимн Одессы впервые публично зазвучал на украинском языке

В Одессе впервые публично прозвучал гимн города на украинском языке. До этого с 2011 года на заседаниях городского совета играл русскоязычный вариант.

Об этом сообщила одесская журналистка Екатерина Берендакова, передает 24 Канал. Соответствующее видео она опубликовала в своих социальных сетях.

Что известно о гимне на украинском языке?

На видео, которое журналистка опубликовала в тредс, звучит песня "У Черного моря" Леонида Утесова в украинском переводе.

Впервые в Одессе звучит гимн города на украинском языке. Одесса наконец становится украинским городом,

– написала Берендакова.

В Одессе заиграл гимн на украинском: смотрите видео

Ранее, 19 ноября, Одесский городской совет принял новую редакцию Устава территориальной громады. Согласно решению депутатов, официальным гимном Одессы стала композиция "Край Черного моря" на слова Семена Кирсанова и музыку Модеста Табачникова в украинском переводе Сергея Осоки. Мелодия известна по песне Леонида Утесова.

До этого с 2011 года гимном города была "Песня об Одессе" на русском языке – ария из оперетты "Белая акация" на музыку Исаака Дунаевского. После начала полномасштабного вторжения России в Украину композицию исполняли без слов.

Слова гимна и официальное видео

Текст:

Тот город я видел не раз во сне,

Игривый, соленый, игристый,

Край Черного моря открылся мне

В цветущих акациях город Край Черного моря!

То море, в котором я плыл и тонул,

Тот берег, ясный и погожий.

Воздухом, который в детстве вдохнул,

Напиться до сих пор не могу.

Край Черного моря!

Век не забуду бульвар и маяк,

огни пароходов, как свечи,

и скамейку, где мы, о любимая моя,

взглянули впервые в глаза –

Край Черного моря!

Земля, к которой мой друг-одессит

прижимался, обожженный боем.

В печали над ним Родина стоит,

и назван город героем –

Край Черного моря!

Жизнь остается прекрасной всегда,

Игривое, соленое, искрящееся.

И нас каждую весну возвращает сюда,

В Одессу, в солнечный город.

Край Черного моря!

Официальный гимн Одессы: смотрите видео

