Гимн Одессы впервые публично зазвучал на украинском языке
- В Одессе впервые публично прозвучал гимн города на украинском языке, заменив русскоязычный вариант, который использовался с 2011 года.
- Одесский городской совет принял новую редакцию Устава громады, утвердив официальным гимном композицию "Край Черного моря" в украинском переводе.
В Одессе впервые публично прозвучал гимн города на украинском языке. До этого с 2011 года на заседаниях городского совета играл русскоязычный вариант.
Об этом сообщила одесская журналистка Екатерина Берендакова, передает 24 Канал. Соответствующее видео она опубликовала в своих социальных сетях.
Что известно о гимне на украинском языке?
На видео, которое журналистка опубликовала в тредс, звучит песня "У Черного моря" Леонида Утесова в украинском переводе.
Впервые в Одессе звучит гимн города на украинском языке. Одесса наконец становится украинским городом,
– написала Берендакова.
Ранее, 19 ноября, Одесский городской совет принял новую редакцию Устава территориальной громады. Согласно решению депутатов, официальным гимном Одессы стала композиция "Край Черного моря" на слова Семена Кирсанова и музыку Модеста Табачникова в украинском переводе Сергея Осоки. Мелодия известна по песне Леонида Утесова.
До этого с 2011 года гимном города была "Песня об Одессе" на русском языке – ария из оперетты "Белая акация" на музыку Исаака Дунаевского. После начала полномасштабного вторжения России в Украину композицию исполняли без слов.
Слова гимна и официальное видео
Текст:
Тот город я видел не раз во сне,
Игривый, соленый, игристый,
Край Черного моря открылся мне
В цветущих акациях город Край Черного моря!
То море, в котором я плыл и тонул,
Тот берег, ясный и погожий.
Воздухом, который в детстве вдохнул,
Напиться до сих пор не могу.
Край Черного моря!
Век не забуду бульвар и маяк,
огни пароходов, как свечи,
и скамейку, где мы, о любимая моя,
взглянули впервые в глаза –
Край Черного моря!
Земля, к которой мой друг-одессит
прижимался, обожженный боем.
В печали над ним Родина стоит,
и назван город героем –
Край Черного моря!
Жизнь остается прекрасной всегда,
Игривое, соленое, искрящееся.
И нас каждую весну возвращает сюда,
В Одессу, в солнечный город.
Край Черного моря!
Языковые скандалы в Одессе
Клуб Palladium в Одессе временно закрыли из-за воспроизведения русской музыки, запрещенной на территории, признанной зоной боевых действий.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер распорядился провести проверку и обеспечить соблюдение законодательства о государственном языке и военном положении.
Также в Одессе учительница истории преподавала на русском языке и распространяла антигосударственные нарративы.