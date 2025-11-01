В ОВА напомнили, что Одесса признана территорией боевых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА.

Смотрите также Языковой омбудсмен призвала лишить русский язык особой защиты в Украине

Что известно о скандале из-за русской музыки в одесском клубе?

31 октября в клубе Palladium диджей включил русскую музыку на публику в более 1000 человек. На это отреагировал глава ОВА Олег Кипер. Он требует, чтобы никакой русской музыки не было ни в клубах, ни в других публичных местах.

Дал поручение соответствующим департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения. Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий,

– добавил он.

В одесском клубе включали русскую музыку: смотрите видео

Позже стало известно, что в клуб наведалась полиция.

Молодежь все меньше пользуется украинским в быту