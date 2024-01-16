Сохранение макростабильности и развитие кредитования: ключевые задачи НБУ на 2024 год

Прошедший год ознаменовался стабилизацией макроэкономической ситуации и оживлением экономической активности, текущий – должен закрепить и развить этот тренд. Больше об этом – в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Показатели развития экономики Украины за прошлый год без преувеличения превзошли самые смелые ожидания. В условиях продолжающейся войны массированных ракетных обстрелов, значительного дефицита электроэнергии в начале года и хакерских атак в конце года украинский бизнес и население показали поразительную адаптивность.

Читайте также Что мы знаем о российской экономике во время войны: спойлер – ничего

В преддверии 2023 года мы прогнозировали годовой рост ВВП менее чем на 1% и инфляцию на уровне около 19%. Фактически мы имеем замедление годовой инфляции до 5,1% и рост экономики, что с высокой вероятностью превысит 5%.

Валютный рынок перешел в режим управляемой гибкости обменного курса без потрясений. Банковская система продолжает бесперебойно работать, сохраняя доверие вкладчиков и наращивая объемы кредитования даже вне государственных программ поддержки. Бюджетный дефицит в течение года профинансирован без эмиссионной гривны. В то же время страна-агрессор начинает ощущать последствия санкционного давления.

Наша главная цель в 2024 году – сохранить эти достижения и развить их. Есть пять вызовов на пути к этой цели.

Вызов первый. Макрофинансовая стабильность

В первый год полномасштабного вторжения Национальный банк вынужден был существенно повысить учетную ставку, чтобы удержать макрофинансовую стабильность. В 2023 году мы приняли дополнительные меры – повысили и усилили дифференциацию нормативов обязательного резервирования, ввели трехмесячные депозитные сертификаты для банков с привязкой к объемам привлеченных ими срочных депозитов.

Эти шаги дали результат – экономить в гривне стало выгодно, а давление на курс и цены снизилось. Инфляция начала стремительно замедляться, а международные резервы – расти.

Учитывая ощутимые положительные результаты, с июля 2023 года Национальный банк начал снижать учетную ставку. В целом, за год она снижена на 10 процентных пунктов – с 25% до текущих 15% годовых. В то же время, мы оставили действенные дополнительные механизмы для стимулирования привлекательности гривневых инструментов инвестирования – привязки доступа к трехмесячным депозитным сертификатам для банков к объемам привлечения ими срочных средств населения.

Как результат, текущая доходность срочных гривневых депозитов (около 14 – 15%) и облигаций внутреннего государственного займа (13,75 – 19,5% на вторичном рынке в зависимости от сроков погашения) выше текущей и ожидаемой инфляции.

И хотя наш октябрьский макроэкономический прогноз предполагает, что учетная ставка в 2024 году останется неизменной, во время обсуждения на декабрьском заседании Комитета по монетарной политике большинство его членов отметили наличие определенного пространства для дальнейшего снижения ставки.

Важные предпосылки: развитие макроэкономической ситуации близко к базовому сценарию (рост экономики на 3,6% и сохранение однозначной инфляции) и восстановление ритмичности поступления внешней помощи. Мы рассчитываем на решение вопроса с помощью в ближайшие месяцы. Основой для этих ожиданий, в частности, является успешный пересмотр программы с Международным валютным фондом и неизменный евроинтеграционный вектор Украины.

Интересно Будут ли склонять Украину к переговорам и от чего это будет зависеть

Национальный банк и дальше будет действовать осторожно, чтобы не сдвинуть макрофинансовую стабильность. Мы будем прилагать усилия для поддержания привлекательности гривневых сбережений. Важно дать экономике больше свободы, но эта свобода не должна сопровождаться шоками и утратой доверия. Наша политика будет взвешенной и последовательной.

Вызов второй. Либерализация рынка

Безусловное достояние в прошлом году – успешный отказ от фиксированного курса. При длительном использовании он приводит к накоплению внутренних и внешних дисбалансов, которые, наконец, выливаются в валютные кризисы. Наша же задача – сохранить макрофинансовую устойчивость как в условиях войны, так и в дальнейшем, как необходимую основу для восстановления. Поэтому мы начали уверенное и постепенное движение к нормальности, когда для этого сформировались надлежащие предпосылки.

В конце июня Национальный банк принял Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. В октябре, согласно этой Стратегии, Национальный банк ввел режим управляемой гибкости обменного курса. С этого времени курс может двигаться в обе стороны, реагируя на изменения в балансе спроса и предложения. Мы сохраняем присутствие на рынке, компенсируя структурный дефицит валюты и сглаживая угрожающие курсовые колебания.

Переход к режиму управляемой гибкости состоялся успешно – курсовые колебания были относительно умеренными, интервенции НБУ – близкими к ожидаемым, а глубина валютного рынка ощутимо возросла.

Среднедневной объем операций без участия Национального банка в декабре вырос втрое по сравнению с сентябрем, а спред между наличным и официальным курсами сохраняется в приемлемых пределах. Апокалиптические прогнозы относительно обвала национальной валюты из-за нового курсового режима не оправдались.

Национальный банк для сохранения курсовой устойчивости и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, сформировавшийся в результате войны, и сглаживать чрезмерные курсовые колебания. В нашем арсенале достаточный набор инструментов как для наличного, так и для безналичного сегментов валютного рынка. Международные резервы хранятся на достаточно высоком уровне. Должны сохранить доверие к национальной валюте, банковской системе и политике НБУ.

В части смягчения валютных ограничений вопрос на повестке дня – репатриация "новых" дивидендов. А благодаря успешному переходу к управляемой гибкости курса – и других ограничений. Со временем мы сможем расширить возможности оплаты по старым импортным декларациям и репатриацией процентов по долговым обязательствам и инвестициям, предоставленным или осуществленным до начала полномасштабной войны. Смягчить ограничения в части управления валютными рисками и т.д.

Но каждый шаг – только после тщательного анализа и формирования необходимых предпосылок. Сохранение курсовой устойчивости и дальше будет оставаться в приоритете.

Вызов третий. Финансовая стабильность и развитие кредитования

Украинские банки непрерывно работают: хранят вклады, проводят платежи, выдают и инкассируют наличные, предоставляют кредиты. Обеспечили бесперебойную работу даже в условиях блэкаутов и сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора благодаря реализации вместе с НБУ проекта PowerBanking. Перешли на новое поколение Системы электронных платежей Национального банка, которая работает в режиме 24/7/365 и создает основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Заметьте Как бои в Крынках стали уникальными в истории мировых войн

Притоки средств клиентов в банки продолжаются. За прошлый год объем гривневых средств бизнеса в банках вырос в полтора раза, население – на 19%. Запас прочности сектора достаточен даже для преодоления значительных шоков ликвидности, которые очень маловероятны. В то же время банки наращивают кредитование, демонстрируя рост аппетита к риску и готовности и дальше поддерживать восстановление экономики. Гривневое корпоративное кредитование растет в последние полгода, в том числе и благодаря банкам, не являющимся участниками государственных программ. Растут и розничные потребительские ссуды.

С одной стороны, нельзя заставить банки кредитовать, ведь динамика кредитования напрямую зависит от состояния экономики, деловой активности и потребительского спроса. С другой стороны, фундаментальные условия улучшаются, и мы можем задать правильный вектор развития положительного тренда. Один из рычагов – наша стратегия развития кредитования, которая сейчас прорабатывается со стейкхолдерами и будет финализирована до конца мая.

Самые основательные изменения в 2024 году ожидают небанковский сегмент финансового рынка. Кроме принципов ответственного кредитования, участники этого сегмента будут внедрять требования новых законов о страховании, кредитных союзах, финансовых услугах и финансовых компаниях. Новации изменят ландшафт этого рынка и в то же время будут способствовать укреплению и приближению к европейским стандартам управления рисками и рыночного поведения.

Банкирам тоже отдыхать не придется. Мы провели оценку устойчивости и убедились в достаточном запасе прочности банковской системы. восстанавливаем довоенные требования к банкам и вводим новые, чтобы не потерять имеющиеся достижения и дальше держаться евроинтеграционного вектора. Война продолжается, провоцируя новые вызовы, и мы должны быть достаточно сильными, чтобы преодолеть их.

Вызов четвертый. Безэмиссионный бюджет и программа с МВФ

Украина прожила достаточно непростой второй год полномасштабного вторжения без эмиссионной гривни. В первый год, в условиях существенного шока для экономики и отсутствия в то время достаточной и ритмичной международной помощи, пришлось "напечатать" 400 миллиардов гривен. Это привело к существенному ухудшению ожиданий, что явилось одним из факторов ускорения инфляции в 2022 году до 26,6%. В то же время, мы смогли успешно побороть последствия этой эмиссии в 2023 году.

Теперь эта опасная практика в прошлом благодаря устойчивой и ритмичной помощи партнеров, достигшей почти 43 миллиардов долларов за прошлый год, и совместным усилиям НБУ и Минфина по развитию внутреннего долгового рынка. За 2023 год Минфин привлек от размещения ОВГЗ на аукционах эквивалент 566 миллиардов гривен. Это вдвое больше, чем за 2022 год. Со своей стороны, мы стимулировали банки покупать облигации, позволив им покрывать часть обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Потенциал этого инструмента не безграничен, поэтому в текущем году важно сконцентрироваться на более рыночных принципах привлечения средств: сохранении достаточной доходности и срочности облигаций. Ведь наша общая цель с правительством и международными партнерами – дальнейший отказ от "печати денег".

В условиях усиления риска неритмичности международной помощи в последние месяцы из-за политических процессов у наших крупнейших партнеров важно держать этот вопрос на радаре. Что мы должны делать? Четко соблюдать договоренности с партнерами, в том числе с МВФ. Действующая программа с Фондом фиксирует заверения партнеров по поддержке Украины в размере 122 миллиардов долларов в четырехлетний период.

Успех следующего пересмотра программы с МВФ, который состоится уже в феврале, безальтернативный для нас. Это побуждает и наших партнеров продолжать выполнять взятые на себя обязательства. Также мы будем и дальше работать над внедрением мероприятий, предусмотренных другими международными программами, в частности с ЕС. Неизменным остается и наш евроинтеграционный вектор.

Вызов пятый. Санкционное давление

Российская экономика начинает ощущать последствия санкционного давления. Девальвация рубля за 2023 год стала рекордной с 2015 года, а инфляция возобновила стремительный рост. В то же время, санкционное давление необходимо продолжать, инвестируя усилия как во внедрение новых санкций, так и в эффективную реализацию действующих ограничений.

Рекомендуем Как Путин хочет использовать выборы во избежание ответственности за войну

Кульминацией прошлого года и пределом для эффективного контроля санкций стали изменения в законодательство США об ответственности финансовых учреждений за содействие трансакциям в ключевых секторах российской экономики, поддерживающих военно-промышленную базу страны: технологий, обороны, аэрокосмическом или производственном секторах.

Россия постоянно предпринимает попытки обхода ограничений. Хотя партнеры Украины неоднократно применяли таргетированные санкции в отношении компаний и лиц, которые способствовали закупке запрещенных товаров, именно привлечение частного сектора – особенно банков – является мощным инструментом в преодолении глобального вызова и обеспечении эффективности санкций.

Мы ожидаем, что в ответ на действия США иностранные банки усилят санкционный комплаенс. Ведь финансовый сектор является ключевым игроком на этом поле и способен заблокировать токсичные связи с Россией. В Украине банки уже отслеживают связи клиентов России в рамках действующих регуляций. В 2024 году НБУ продолжит работу по этому направлению как для внедрения эффективного санкционного режима в Украине, так и для усиления санкционного давления на Россию странами-партнерами.

У нас много идей относительно дальнейшей изоляции России от мировой финансовой системы, запрета использования иностранных технологий российскими банками. И постоянно настаиваем на том, что страны должны вводить жесткие институциональные рамки для контроля финансовых операций с Россией.

Но самый ожидаемый шаг от санкционной коалиции – продвижение по взысканию замороженных российских активов, в том числе суверенных, которые должны быть использованы в поддержку Украины. Убежден, что такой шаг может считаться законной контрмерой в ответ на действия России, ежедневно совершающие террористические действия против Украины и ведущие агрессивную полномасштабную войну.