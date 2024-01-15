Главное о британском визите

1. Великобритания работает на усиление собственного веса в политике, в том числе и в нашем регионе. Визит является важным как часть этого процесса на фоне пробуксовки США и Евросоюза.

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2. Внутриполитическая составляющая, исходящая от пункта 1 – демонстрация собственного, британского трека внешней политики своего населения

3. Британцев интересует будущее Черного моря, поэтому был особый акцент на море. Здесь есть наша "сильная сторона", поскольку концепция морских дронов – это новое с точки зрения войны на море.

4. Переговоры. Было ли это прелюдией к консультациям о замораживании или перемирии? Существуют два основных мнения.

Первая – относительно стабильная ситуация на фронте не дает оснований для разговоров о замораживании здесь и сейчас.

Вторая – долгая война без выразительных перспектив завершения заставляет партнеров задуматься: "А что в финале?"

Рассмотрю оба тезиса в одном блоке. "Стабильная" ситуация на фронте является как демонстрацией наших возможностей сдерживания России так и, к сожалению, поднимает тему возможности заморозки. Особенно если "стабильность" затягивается.

Будут ли Украину склонять к переговорам

Сейчас за нами наблюдают, оценивая эффективность возможной масштабной атаки со стороны России (если таковая будет). После чего у нас будет шанс (вероятнее всего, один) на демонстрацию своей способности переломить ситуацию.

Даже ограниченный (но ощутимый) успех усугубляет тезисы о необходимости увеличения поддержки Украины или окончательного решения вопроса военным путем или выхода на переговорный процесс при слабых позициях России.

Если удачи не будет, усилятся голоса за замораживание. Форматов может быть много, и они разняться от очень неприятного для нас до достаточно выгодного. Но здесь вопрос не в желании Украины воевать, а в нескольких аспектах.

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1. Война во многом происходит за деньги налогоплательщиков наших партнеров. Ее промедление увеличивает потенциальный бюджет "на восстановление". Если нет шансов решить вопрос военным путем в ближайшем будущем – есть смысл морозить. Такой подход был в большинстве военных конфликтов, в которые были вовлечены (прямо или косвенно) страны ЕС и США.

2. История "не дали победить России и спасли Украину" – тоже хорошая история "победы" политиков наших партнеров для своего избирателя.

3. Совершенно нет анализа "что после России" или "что вместо России". А неизвестность пугает. Как пугает и неизвестность, что украинцы думают делать со своей страной. Потому это наше поле работы.

4. Ключевая линия напряжения – это конкуренция США и Китая. Здесь для Вашингтона желательно завершить войну пока Пекин сделает процесс привязки к себе Москвы безвозвратным.

Вывод – ближайшие 4 – 5 месяцев действительно нам не будут выкручивать руки по поводу переговоров. Но будут предлагать (замерять настроения) поговорить об этом на разных площадках. Далее все будет зависеть от вышеуказанных 4-х пунктов.

Заметьте Что мы знаем о российской экономике во время войны: спойлер – ничего

Упомянутый договор с Великобританией является дополнительным бонусом для нашей страны в обоих сценариях. Сигнал партнерам и пример того, как формализовать политику поддержки Украины в войне. С другой стороны (в случае переговорного сценария) дополнительный аргумент, размывающий тезис России об отсутствии долгосрочных гарантий поддержки Украины. Ну и наконец хороший сигнал на внутреннем поле. Показывает результат работы президента и команды МИД.