Даже карманная оппозиция Россию уже не интересует

Для меня индикатором того, во что там превратился "электоральный процесс", стало отстранение от "выборов" Григория Явлинского.

Читайте также Как бои в Крынках стали уникальными в истории мировых войн

Этот деятель десятилетиями олицетворял в России карманную либеральную оппозицию. Он, видимо, серьезно рассчитывал стать "официальным оппозиционером" на выборах, что в рамках иерархии там существенно бы повысило его статус. Он даже в прошлом году встречался с самым бункерным дедом, но все же вынужден был отказаться.

Показательно, что весь прошлый год Явлинский носился с заморозкой войны и мирными переговорами, очевидно, рассчитывая так угодить начальству.

Но нет, даже такие опереточные оппозиционеры там больше не нужны. Даже карикатуры на либералов не должны выдвигаться, потому что это плебисцит о доверии вождю, в котором должны проголосовать все. Включая мертвых "героев СВО".

Ну, а пока единственный кандидат щупает огурцы в теплицах на камеру и рассказывает какие-то невероятные истории в выступлениях, они вынуждены подбирать каких-нибудь фриков в "кандидаты". Какая-нибудь страшная тетя, депутаты, имен которых никто не помнит, "журналистка", о существовании которой вчера не знал никто и т.д.

Путин хочет разделить ответственность

Зачем нужно это доведение до абсурда? Я уже писал о ритуале "избрания", который в пределах тамошней средневековой политической культуры подменяет "коронацию", но, думаю, здесь есть еще один момент.

Это не только закрепление на оккупированных территориях. С 2022 года вождь российского режима – безусловный военный преступник, уже имеющий ордер на арест от Международного суда. Для цивилизованного мира он преступник.

К теме Что мы знаем о российской экономике во время войны: спойлер – ничего

Теперь этот преступник хочет зафиксировать на бумаге самый высокий из возможных уровней собственной поддержки, чтобы разделить на всех ответственность. Дать возможность своим холопам показать лояльность, публично разделяя ореол страшных античеловеческих преступлений.

Прогнозирую, что у них там еще будут флешмобы, во время которых участники будут торжественно фотографироваться с бюллетенями, где будет стоять заветная отметка за "его". Это будет материальным документом распределения ответственности за преступления на всех. Ну а если "виновны все", то не виноват никто? Короче говоря, старые КГБисты будут так ломать мероприятие по его же тезису о "недопустимости коллективной ответственности", выводя эту самую ответственность в абсолют.

Поэтому не сомневаюсь, что нас будет ждать "электоральный рекорд" и куча личных показаний, как тамошние жители торжественно расписываются в ответственности за преступления режима.