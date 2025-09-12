Станет ли 2025 год самым жарким в истории: метеоролог удивила прогнозом
- В прошлом году средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.
- По прогнозам, 2025 год может стать вторым или третьим самым теплым годом за всю историю инструментальных наблюдений.
В мире наблюдается общая тенденция на потепление. В этом году температура также била рекорды.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
Стал ли этот год аномально жарким?
Как отметила Вера Балабух, прошлый год был аномальным как для нашей планеты в целом, так и для Украины. Температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия. Рекордным было и количество экстремальных погодных явлений.
В 2025 году средняя температура воздуха оказалась несколько ниже, чем в предыдущем году. Однако, по оценкам по оценкам Carbon Brief, этот год может стать вторым или третьим самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений,
– отметила метеоролог.
Эксперт добавила, что средние глобальные температуры будут близкими к уровню 2023 года.
По ее словам, в первые 6 месяцев 2025 года каждый месяц вошел в тройку самых теплых в мировой истории. Первое полугодие уступило лишь 2024 году.
"По прогнозам Всемирной метеорологической организации, в течение следующих 5 лет ожидается, что средняя за год глобальная температура превысит на 1,5 градуса температуру доиндустриального периода, поэтому впереди нас ждет еще много жарких дней", – отметила Балабух.
Какой будет погода осенью и зимой 2025 года?
Вера Балабух ожидает, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы. Возможно бабье лето, однако точно сказать, когда оно наступит – невозможно.
В то же время метеоролог подтвердила, что снег вскоре вероятен – особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода.
Что касается зимы, то глобальное потепление не значит, что в Украине больше не будет сильных морозов и снегопадов. Такие явления также возможны и будут наблюдаться, однако значительно реже, чем раньше.