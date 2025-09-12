В мире наблюдается общая тенденция на потепление. В этом году температура также била рекорды.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Смотрите также Температура и осадки в сентябре: превысят ли показатели климатическую норму

Стал ли этот год аномально жарким?

Как отметила Вера Балабух, прошлый год был аномальным как для нашей планеты в целом, так и для Украины. Температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия. Рекордным было и количество экстремальных погодных явлений.

В 2025 году средняя температура воздуха оказалась несколько ниже, чем в предыдущем году. Однако, по оценкам по оценкам Carbon Brief, этот год может стать вторым или третьим самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений,

– отметила метеоролог.

Эксперт добавила, что средние глобальные температуры будут близкими к уровню 2023 года.

По ее словам, в первые 6 месяцев 2025 года каждый месяц вошел в тройку самых теплых в мировой истории. Первое полугодие уступило лишь 2024 году.

"По прогнозам Всемирной метеорологической организации, в течение следующих 5 лет ожидается, что средняя за год глобальная температура превысит на 1,5 градуса температуру доиндустриального периода, поэтому впереди нас ждет еще много жарких дней", – отметила Балабух.

Какой будет погода осенью и зимой 2025 года?