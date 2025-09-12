Чи стане 2025 рік найспекотнішим в історії: метеорологиня здивувала прогнозом
- Минулого року середня глобальна температура вперше перевищила доіндустріальний рівень на 1,5 градуса Цельсія.
- За прогнозами, 2025 рік може стати другим або третім найтеплішим роком за всю історію інструментальних спостережень.
У світі спостерігається загальна тенденція на потепління. Цього року температура також била рекорди.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
Чи став цей рік аномально спекотним?
Як зауважила Віра Балабух, минулий рік був аномальним як для нашої планети загалом, так і для України. Температура вперше перевищила доіндустріальний рівень на 1,5 градуса Цельсія. Рекордною була й кількість екстремальних погодних явищ.
У 2025 році середня температура повітря виявилася дещо нижчою, ніж у попередньому році. Проте, за оцінками Carbon Brief, цей рік може стати другим або третім найтеплішим за всю історію інструментальних спостережень,
– зауважила метеорологиня.
Експерт додала, що середні глобальні температури будуть близькими до рівня 2023 року.
За її словами, у перші 6 місяців 2025 року кожен місяць увійшов до трійки найтепліших у світовій історії. Перше півріччя поступилося лише 2024 року.
"За прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, протягом наступних 5 років очікується, що середня за рік глобальна температура перевищить на 1,5 градуса температуру доіндустріального періоду, тож попереду нас чекає ще багато спекотних днів", – наголосила Балабух.
Якою буде погода восени та взимку 2025 року?
Віра Балабух очікує, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму. Можливе бабине літо, проте точно сказати, коли воно настане – неможливо.
Водночас метеорологиня підтвердила, що сніг незабаром ймовірний – особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду.
Щодо зими, то глобальне потепління не значить, що в Україні більше не буде сильних морозів і снігопадів. Такі явища також можливі й будуть спостерігатися, однак значно рідше, ніж раніше.