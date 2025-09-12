У світі спостерігається загальна тенденція на потепління. Цього року температура також била рекорди.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Чи став цей рік аномально спекотним?

Як зауважила Віра Балабух, минулий рік був аномальним як для нашої планети загалом, так і для України. Температура вперше перевищила доіндустріальний рівень на 1,5 градуса Цельсія. Рекордною була й кількість екстремальних погодних явищ.

У 2025 році середня температура повітря виявилася дещо нижчою, ніж у попередньому році. Проте, за оцінками Carbon Brief, цей рік може стати другим або третім найтеплішим за всю історію інструментальних спостережень,

– зауважила метеорологиня.

Експерт додала, що середні глобальні температури будуть близькими до рівня 2023 року.

За її словами, у перші 6 місяців 2025 року кожен місяць увійшов до трійки найтепліших у світовій історії. Перше півріччя поступилося лише 2024 року.

"За прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, протягом наступних 5 років очікується, що середня за рік глобальна температура перевищить на 1,5 градуса температуру доіндустріального періоду, тож попереду нас чекає ще багато спекотних днів", – наголосила Балабух.

