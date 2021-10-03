В Глухове по дороге на суд умер мужчина, убивший 3-летнего сына, – СМИ

В Глухове, что на Сумщине, мужчина жестоко убил своего 3-летнего сына и признался в этом. Несколько дней назад его отвезли на суд, однако по дороге он скончался.

Об этом местным СМИ сообщил представитель руководства Сумского следственного изолятора Вадим Васин. Пока длилось следствие, именно там находился подозреваемый.

Напомним Отомстил за младшего брата, – отец, убивший 3-летнего сына, объяснил свой бесчеловечный поступок

Отец, убивший 3-летнего сына, умер

По словам Вадима Васина, после совершенного преступления мужчина находился в этом изоляторе вплоть до последнего времени. Несколько дней назад его отвезли в Глухов на суд, и больше в СИЗО он не вернулся. Мужчина умер.

Что стало причиной смерти 50-летнего мужчины, убившего своего родного ребенка, правоохранители пока не говорят. Несколько инсайдерских источников уверяют, что арестованного избили. В результате избиения якобы ребро пробило ему легкое.

Признания мужчины и кадры с места убийства: смотрите видео полиции

Что известно об убийстве 3-летнего мальчика