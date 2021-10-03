В Глухове по дороге на суд умер мужчина, убивший 3-летнего сына, – СМИ
Источник:Sumy today
В Глухове, что на Сумщине, мужчина жестоко убил своего 3-летнего сына и признался в этом. Несколько дней назад его отвезли на суд, однако по дороге он скончался.
Об этом местным СМИ сообщил представитель руководства Сумского следственного изолятора Вадим Васин. Пока длилось следствие, именно там находился подозреваемый.
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Отец, убивший 3-летнего сына, умер
По словам Вадима Васина, после совершенного преступления мужчина находился в этом изоляторе вплоть до последнего времени. Несколько дней назад его отвезли в Глухов на суд, и больше в СИЗО он не вернулся. Мужчина умер.
Что стало причиной смерти 50-летнего мужчины, убившего своего родного ребенка, правоохранители пока не говорят. Несколько инсайдерских источников уверяют, что арестованного избили. В результате избиения якобы ребро пробило ему легкое.
Признания мужчины и кадры с места убийства: смотрите видео полиции
Что известно об убийстве 3-летнего мальчика
- В Глухове отец забрал своего 3-летнего сына из детского сада и исчез вместе с ним. В городе развернули поиски.
- На следующий день правоохранители нашли 50-летнего мужчину на одной из улиц города, однако сына с ним не было. Сначала он убеждал, что не знает, где ребенок.
- Через некоторое время мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место преступления.
- В лесополосе мужчина связал ребенку руки и ноги скотчем и надел на голову пакет. Через это 3-летний мальчик задохнулся и умер.
- Подозреваемый признался в содеянном и сказал, что планировал это год. Мол, хотел отомстить за то, что мальчик оскорблял своего меньшего брата.