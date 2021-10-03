У Глухові по дорозі на суд помер чоловік, який вбив 3-річного сина, – ЗМІ

У Глухові, що на Сумщині, чоловік жорстоко вбив свого 3-річного сина і зізнався у цьому. Декілька днів тому його відвезли на суд, однак дорогою він помер.

Про це місцевим ЗМІ повідомив представник керівництва Сумського слідчого ізолятора Вадим Васін. Поки тривало слідство, саме там перебував підозрюваний.

Нагадаємо Помстився за молодшого брата, – батько, який вбив 3-річного сина, пояснив свій нелюдський вчинок

Батько, який вбив 3-річного сина, помер

За словами Вадима Васіна, після скоєного злочину чоловік перебував у цьому ізоляторі аж до останнього часу. Декілька днів тому його відвезли до Глухова на суд, і більше в СІЗО він не повернувся. Чоловік помер.

Що стало причиною смерті 50-річного чоловіка, який убив свою рідну дитину, правоохоронці поки не говорять. Кілька інсайдерських джерел запевняють, що арештованого побили. У результаті побиття нібито ребро пробило йому легеню.

Зізнання чоловіка і кадри з місця вбивства: дивіться відео поліції

Що відомо про вбивство 3-річного хлопчика