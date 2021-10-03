Про це місцевим ЗМІ повідомив представник керівництва Сумського слідчого ізолятора Вадим Васін. Поки тривало слідство, саме там перебував підозрюваний.

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За словами Вадима Васіна, після скоєного злочину чоловік перебував у цьому ізоляторі аж до останнього часу. Декілька днів тому його відвезли до Глухова на суд, і більше в СІЗО він не повернувся. Чоловік помер.

Що стало причиною смерті 50-річного чоловіка, який убив свою рідну дитину, правоохоронці поки не говорять. Кілька інсайдерських джерел запевняють, що арештованого побили. У результаті побиття нібито ребро пробило йому легеню.

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