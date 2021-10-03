Про це місцевим ЗМІ повідомив представник керівництва Сумського слідчого ізолятора Вадим Васін. Поки тривало слідство, саме там перебував підозрюваний.
Нагадаємо Помстився за молодшого брата, – батько, який вбив 3-річного сина, пояснив свій нелюдський вчинок
Батько, який вбив 3-річного сина, помер
За словами Вадима Васіна, після скоєного злочину чоловік перебував у цьому ізоляторі аж до останнього часу. Декілька днів тому його відвезли до Глухова на суд, і більше в СІЗО він не повернувся. Чоловік помер.
Що стало причиною смерті 50-річного чоловіка, який убив свою рідну дитину, правоохоронці поки не говорять. Кілька інсайдерських джерел запевняють, що арештованого побили. У результаті побиття нібито ребро пробило йому легеню.
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Що відомо про вбивство 3-річного хлопчика
- У Глухові батько забрав свого 3-річного сина із дитячого садочка і зник разом з ним. У місті розгорнули пошуки.
- Наступного дня правоохоронці знайшли 50-річного чоловіка на одній із вулиць міста, однак сина з ним не було. Спочатку він переконував, що не знає, де дитина.
- Через деякий час чоловік зізнався у скоєному та показав правоохоронцям місце злочину.
- У лісосмузі чоловік зв'язав дитині руки і ноги скотчем та одягнув на голову пакет. Через це 3-річний хлопчик задихнувся і помер.
- Підозрюваний зізнався у скоєному і сказав, що планував це рік. Мовляв, хотів помститися за те, що хлопчик ображав свого меншого брата.