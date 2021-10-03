Об этом местным СМИ сообщил представитель руководства Сумского следственного изолятора Вадим Васин. Пока длилось следствие, именно там находился подозреваемый.

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По словам Вадима Васина, после совершенного преступления мужчина находился в этом изоляторе вплоть до последнего времени. Несколько дней назад его отвезли в Глухов на суд, и больше в СИЗО он не вернулся. Мужчина умер.

Что стало причиной смерти 50-летнего мужчины, убившего своего родного ребенка, правоохранители пока не говорят. Несколько инсайдерских источников уверяют, что арестованного избили. В результате избиения якобы ребро пробило ему легкое.

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