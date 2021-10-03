Об этом местным СМИ сообщил представитель руководства Сумского следственного изолятора Вадим Васин. Пока длилось следствие, именно там находился подозреваемый.
Напомним Отомстил за младшего брата, – отец, убивший 3-летнего сына, объяснил свой бесчеловечный поступок
Отец, убивший 3-летнего сына, умер
По словам Вадима Васина, после совершенного преступления мужчина находился в этом изоляторе вплоть до последнего времени. Несколько дней назад его отвезли в Глухов на суд, и больше в СИЗО он не вернулся. Мужчина умер.
Что стало причиной смерти 50-летнего мужчины, убившего своего родного ребенка, правоохранители пока не говорят. Несколько инсайдерских источников уверяют, что арестованного избили. В результате избиения якобы ребро пробило ему легкое.
Признания мужчины и кадры с места убийства: смотрите видео полиции
Что известно об убийстве 3-летнего мальчика
- В Глухове отец забрал своего 3-летнего сына из детского сада и исчез вместе с ним. В городе развернули поиски.
- На следующий день правоохранители нашли 50-летнего мужчину на одной из улиц города, однако сына с ним не было. Сначала он убеждал, что не знает, где ребенок.
- Через некоторое время мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место преступления.
- В лесополосе мужчина связал ребенку руки и ноги скотчем и надел на голову пакет. Через это 3-летний мальчик задохнулся и умер.
- Подозреваемый признался в содеянном и сказал, что планировал это год. Мол, хотел отомстить за то, что мальчик оскорблял своего меньшего брата.