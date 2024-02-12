Готовился 4 месяца: полицейские задержали подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя

Полиция задержала подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя. Им оказался 33-летний местный житель.

Мужчина готовил преступление 4 месяца и скрывался на съемной квартире.

Полицейские Днепропетровщины задержали подозреваемого в убийстве заместителя городского головы Никополя

Злоумышленник совершил более 20 выстрелов в потерпевшего и бросил в салон авто гранату, что привело к возгоранию автомобиля и смерти мужчины. После совершения преступления нападающий закопал оружие в лесопосадке и скрывался в съемной квартире, где его и задержали правоохранители.

Напомним, что 8 февраля в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль в одном из районов города. На месте происшествия в салоне сгоревшего транспортного средства было обнаружено тело 59-летнего заместителя городского головы г. Никополь. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, в ходе которых установили адрес квартиры, где скрывался нападающий. Уже через несколько дней полицейские задержали фигуранта в съемной квартире вблизи места совершения преступления.

Полиция рассказала детали преступления: смотрите видео