В комментарии 24 Канала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области сообщила, что следствие рассматривает все версии относительно мотивов убийства. Сейчас досудебное расследование квалифицировано по статье 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство.
Важно В Никополе убили заместителя мэра
Какие версии убийства существуют
Журналисты "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, заявили, что одна из основных версий убийства заместителя мэра Никополя – это конфликт с местной группировкой. Он якобы продолжается с 2017 года.
Однако в комментарии 24 Каналу пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области не подтвердила, что следствие рассматривает это как основную версию и мотив для убийства.
В рамках открытого уголовного производства полиция рассматривает все возможные версии,
– подчеркнула пресс-секретарь.
В ГУНП в Днепропетровской области не стали подтверждать личность погибшего заместителя мэра Никополя. Однако ряд местных СМИ и "Суспильное" сообщают, что погиб Виталий Журавлев.
Что известно об убийстве в Никополе
- 8 февраля около 09:00 полиция получила сообщение о том, что в Никополе неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю городского головы Никополя. Злоумышленник использовал неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. Когда пожар удалось потушить, в салоне сожженного авто обнаружили тело 59-летнего мужчины, который погиб на месте от полученных огнестрельных ранений.
- Сейчас полицейские уже установили приметы нападавшего. Продолжается сбор и анализ вещественных доказательств.
- Весь личный состав полиции Днепропетровской области сейчас привлечен к поискам злоумышленника / злоумышленников. Для задержания вооруженного нападающего на место выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры.
- По состоянию на 13:50 мэр Никополя Александр Саюк никак не отреагировал на убийство своего заместителя.
- Отметим, что злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное (с конфискацией имущества, если убийство было из корыстных побуждений).