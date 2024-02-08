В комментарии 24 Канала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области сообщила, что следствие рассматривает все версии относительно мотивов убийства. Сейчас досудебное расследование квалифицировано по статье 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство.

Важно В Никополе убили заместителя мэра

Какие версии убийства существуют

Журналисты "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, заявили, что одна из основных версий убийства заместителя мэра Никополя – это конфликт с местной группировкой. Он якобы продолжается с 2017 года.

Однако в комментарии 24 Каналу пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области не подтвердила, что следствие рассматривает это как основную версию и мотив для убийства.

В рамках открытого уголовного производства полиция рассматривает все возможные версии,

– подчеркнула пресс-секретарь.

В ГУНП в Днепропетровской области не стали подтверждать личность погибшего заместителя мэра Никополя. Однако ряд местных СМИ и "Суспильное" сообщают, что погиб Виталий Журавлев.

Что известно об убийстве в Никополе