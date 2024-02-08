У коментарі 24 Каналу речниця Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області повідомила, що слідство розглядає усі версії щодо мотивів вбивства. Наразі досудове розслідування кваліфіковано за статтею 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство.

Важливо У Нікополі вбили заступника мера

Які версії вбивства існують

Журналісти "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, заявили, що одна з основних версій вбивства заступника мера Нікополя – це конфлікт із місцевим угрупуванням. Він буцімто триває з 2017 року.

Однак у коментарі 24 Каналу речниця ГУНП в Дніпропетровській області не підтвердила, що слідство розглядає це як основну версію та мотив для вбивства.

У рамках відкритого кримінального провадження поліція розглядає усі можливі версії,

– наголосила речниця.

У ГУНП в Дніпропетровській області не стали підтверджувати особу загиблого заступника мера Нікополя. Однак низка місцевих ЗМІ та "Суспільне" повідомляють, що загинув Віталій Журавльов.

Що відомо про вбивство у Нікополі