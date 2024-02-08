Трагедія трапилась вранці 8 лютого 2024 року. У поліції повідомили, що невідомий розстріляв машину, в якій перебував заступник мера Нікополя Олександра Саюка. Місцеві ЗМІ назвали ймовірне ім'я загиблого.

Дивіться також "Їхати вже було пізно": що відомо про родину, яку окупанти жорстоко вбили у Кремінній

Що відомо про вбивство заступника мера Нікополя

8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка,

– розповіли правоохоронці.

За їхніми даними, прикмети нападник вже встановили. Поліція збирає та аналізує речові докази, проводить оперативно-розшукові заходи, щоб затримати підозрюваного. Зокрема, відомо, що:

всю поліцію регіону орієнтували на пошук підозрюваного;

для затримання озброєного нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці КОРД та всі правоохоронні структури.

Поліція вже відкрила справу за фактом умисного вбивства. Якщо нападника знайдуть і його провину встановлять, то йому загрожує 10 – 15 років позбавлення волі або довічне (з конфіскацією майна, якщо вбивство було з корисливих мотивів).

У Нікополі вбили заступника мера / Фото поліції та Офісу генпрокурора

Прокуратура розслідує справу

У Офісі генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства. Там заявили, що трагедія трапилась на одній з вулиць Нікополя. За даними прокуратури:

невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови;

посадовець загинув на місці;

вони проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити осіб, причетних до злочину.

Міський голова Нікополя Олександр Саюк станом на 12:00 8 лютого 2024 року ніяк не коментував трагедію.

Що відомо про заступників мера Нікополя

На сайті Нікопольської міської ради пише, що заступниками мера Олександра Саюка є:

Тетяна Обиденна;

Наталя Горболіс;

Ірина Харченко;

Віталій Журавльов.

Місцеве видання "Прихист" написало, що невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Навколо транспортного засобу нібито лежить багато відстріляних гільз. Журналісти видання "Відкритий" повідомили цю ж інформацію, посилаючись на Головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Окрім того, журналісти видання "Наше місто" написали, що у Нікополі розстріляли Toyota Land Cruiser, випустивши по ньому декілька автоматних черг. Саме тому машина загорілась.



У Нікополі могли вбити Віталія Журавльова / Фото Нікопольської міської ради

Про Віталія Журавльова з відкритих джерел відомо, що він був заступником мера з 2021 року, членом політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", керував громадською спілкою "Нікопольці".