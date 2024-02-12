Готувався 4 місяці: поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя Віталія Журавльова. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

Чоловік готував злочин 4 місяці. Правоохоронці повідомили, що затриманий виношував наміри вчинити аналогічні злочини відносно інших посадових осіб Нікополя. Наразі правоохоронці перевіряють ці дані.

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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя

Правоохоронці розповіли, що 33-річний місцевий мешканець 4 місяці готувався до злочину.

В той день (8 лютого – 24 Канал), озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під'їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника,

– розповіли у поліції.

За їхніми даними, знаряддя злочину зловмисник відразу після трагедії закопав в лісопосадці. Зброю вилучили та скерували на експертизу.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у підозрюваного під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили зброю та патрони.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови

Самого фігуранта справи правоохоронці затримали через декілька днів в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину.

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Правоохоронці 11 лютого 2024 року повідомили зловмиснику про підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Якщо провину нападника за цією статтею встановлять, то йому загрожує 10 – 15 років позбавлення волі або довічне.

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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