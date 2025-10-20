Незадекларированные миллионы: в семейной лжи уличили главу облсовета и народного депутата

Главе областного совета и его жене, нардепу IX созыва, сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. За 2021 –2023 годы супруги не задекларировали имущества на сумму более 8 миллионов гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ. В СМИ уже предположили, кто является фигурантами дела.

Смотрите также Паспорт России, бандитское прошлое и экс-приспешник Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы

Что известно о деле главы облсовета и нардепа?

Прокурор САП подал иск, чтобы признать необоснованными активы супругов на сумму почти 5 миллионов гривен. Их могут взыскать в пользу государства.

Следователи установили, что глава облсовета и его жена-нардеп в 2021 – 2024 годах приобрели имущества почти на 5 миллионов гривен без подтвержденных источников дохода. Среди активов – взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска),

– говорится в заявлении НАБУ.

За свои действия супруги могут получить штраф от 6 до 8 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 150 до 240 часов, ограничение свободы на срок до 2 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следствие по делу продолжается.

СМИ, в частности издание "Думская", отмечает, что речь идет якобы о главе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко.

"В биографии Диденко есть много коррупционных скандалов. Здесь схемы отмывания бюджетных средств через коммунальные предприятия и учреждения, закупка партии карет скорой помощи, ремонт бомбоубежищ без конкурса. Хотя семья главы облсовета уже давно фигурирует в уголовном производстве, открытом по статье о незаконном обогащении, подозрение решили вручить только сейчас, говорят наши источники", – пишет издание.

Главу облсовета и нардепа подозревают в недостоверном декларировании: смотрите видео

НАБУ и САП: последние новости