В сентябре 2025 года снова актуализировались разговоры о передаче Украине шведских истребителей Gripen. 24 Канал напоминает читателям, что это за самолет, какие имеет преимущества, а главное способен ли удовлетворить все потребности Сил обороны Украины, а также – сколько стоит.

В этом нам помогли разобраться эксперты – экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский и военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков.

Читайте также В Швеции раскрыли, ведутся ли переговоры о передаче истребителей Gripen

Когда Украина получит шведские истребители Gripen?

29 сентября заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк то ли оговорился, то ли намеренно намекнул на то, что вскоре Силы обороны получат вместе с новыми Mirage 2000 и F-16 еще и шведские Gripen. Впоследствии представители Швеции осторожно опровергли слова генерала и призвали Don't push the horses, а эксперты напомнили, что пока неизвестно о заключенных контрактах по самолетам.

При этом министр обороны королевства Пол Йонсон рассказал о потенциальной продаже Украине самолетов только после завершения войны.

У нас с Украиной налажен содержательный и глубокий диалог о возможности того, что Gripen E может стать центральным элементом украинской ПВО в будущем. Это может открыть большие возможности как для Украины, так и для Швеции. Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информацию по этому вопросу,

– министр Йонсон комментирует шведскому изданию SVT Nyheter слова представителя Минобороны Украины.

Впрочем, зная скромность скандинавов и настойчивость украинцев, которые желали видеть шведские самолеты в составе Воздушных сил ВСУ минимум с 2020 года, можно с большой вероятностью предсказать, что уже вскоре в украинском небе таки появятся первые истребители Saab JAS 39, более известные как Gripen.

Не зря же раньше мы получили от тех же шведов самолеты раннего воздушного предупреждения и управления (AWACS), также производства Saab. Речь идет о Saab 340 AEW&C, которые Украина использует с весны 2025 года и которые лучше всего адаптированы именно под работу с Gripen.



Истребитель Gripen E / Фото Per Kustvik

Это мнение разделяет с 24 Каналом авиаэксперт и заместитель генерального директора предприятия по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Эксперт считает, что появление Gripen в Украине – вопрос времени. Другой вопрос, какие именно это будут машины. По словам Храпчинского, ранее доминировало мнение, что Швеция предоставит нам свои старые истребители, сейчас же эксперт обращает внимание на заявления скандинавов уже о Gripen E, то есть самый актуальный вариант самолета.

Также Храпчинский не исключает, что это могут быть параллельные процессы, и одобрительно отзывается о потенциальном сотрудничестве.

Анатолий Храпчинский Экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Это то, что нужно для Украины. Gripen в свое время Швеция разрабатывала с мыслью о потенциальной войне с Россией, поэтому и был создан простой и надежный, а главное – массовый самолет-истребитель, который может взлетать на ограниченном пространстве в 500 метров и которому в полевых условиях можно за час заменить двигатель... F-16 дает нам "костяк" ударной авиации, а Gripen это живая, подвижная часть обороны, которая уменьшает уязвимость парка и повышает темп операций.

Также эксперт обращает внимание на Gripen как на платформу для современного высокоточного оружия. В частности, на вооружении самолета есть новейшие ракеты класса "воздух – воздух" MBDA Meteor. С ними уже хорошо знакомы в Украине, именно эти ракеты использует другая новинка Воздушных сил ВСУ – французский истребитель Mirage 2000, правда, пока этих самолетов Украина имеет только 5.

Опасения у Храпчинского вызывает лишь вопрос дальнобойности Gripen, но шведы уже имеют решение – с 2028 года самолеты получат на вооружение хорошо известные всем украинцам ракеты KEPD-350 Taurus, способные поражать цели на 500 километров.

Эти ракеты (KEPD-350 Taurus – 24 Канал) открывают действительно широкие возможности,

– уверяет Анатолий Храпчинский.

Надеемся, что к тому времени вопрос их предоставления Украине также будет решен.

Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии 24 Каналу также отдает должное качеству Gripen и добавляет, что очень важно прежде всего количество самолетов, ведь условные 4 – 5 машин погоды на фронте не сделают.

Украине для решения серьезных задач нужна "масса". Сейчас нам ее, хотя бы минимально, но обеспечивают F-16. Смогут ли решить эту проблему шведы – вопрос открытый.

Олег Катков главный редактор Defense Express Если их будет много (и сразу), если будут ракеты "воздух – воздух" Meteor с дальностью 200 километров. Плюс еще спарка с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, теми же Saab 340 AEW&C. Тогда уже становится очень интересно.

Олег Катков объясняет, каким был бы идеальным вариант, но сомневается, что он будет реализован в ближайшее время, потому что в самой Швеции чуть меньше сотни Gripen, поэтому передать даже эскадрилью из 12 самолетов будет проблематично.

Что известно о самолетах Gripen?

Очевидно, шведы, как и французы, имеют особые планы относительно Украины. Потому что именно здесь их изделия могут пройти испытания в боевых условиях. Именно это сейчас делают истребители Mirage 2000. И от такого варианта точно не отказались производители JAS 39 Gripen, потому что пока они воевали только в Ливии, где выполняли в основном разведывательные миссии в рамках операции ООН по ликвидации режима Каддафи. А также летом 2025 года в южной Азии, где Таиланд "сцепился" с Камбоджей.

Полное название самолета SAAB JAS 39 или Gripen (на русском – "грифон") производства шведского концерна Saab Group. Самолет имеет несколько модификаций, в частности – будущую палубную, а также одно- и двухместную. Самолет прошел серию модернизаций, самыми свежими являются версии С/D и E/F.



JAS 39 / Фото National Security Journal

Интересно! Грифон – это мифическое существо, что является гибридом льва и орла, имеет тело первого и голову последнего. Согласно древним верованиям, эти животные ответственны за охрану ценного имущества, в частности, золота и серебра.



В христианской традиции грифоны приобрели статус божественной силы и стали важным элементом средневековой геральдики. Saab Group – название мощного шведского концерна, известного прежде всего своими авто. Впрочем, это была лишь боковая ветвь (и, к сожалению, тупиковая), основное направление деятельности компании – авиация, в частности, военная.

Gripen – это самолет четвертого поколения (после современных апдейтов – поколения 4+), а в аббревиатуре JAS зашифровано то, что он умеет. Jakt - истребитель, Attack - штурмовик, Spaning - разведчик. Этот самолет на вооружении ВВС Швеции с 1997 года.

Также свои самолеты Gripen имеют Чехия, Венгрия (именно ее истребители перехватывали три российских МиГ-31, а также Су-30 и Су-35, приблизившиеся к границам Латвии в конце сентября 2025 года), Таиланд, ЮАР и Бразилия, а один Gripen находится в распоряжении британских ВВС. Вскоре количество операторов может увеличиться – в очереди на подписание контрактов на 24 машины сейчас Колумбия и Перу, надеемся, где-то рядом и Украина.

Операторы Gripen (по состоянию на октябрь 2025 года):

Швеция – 90 в модификациях C i D, до 2030 планируется еще 60 модификации Е);

Бразилия – около 10, ожидается еще около 30 до 2027);

Чехия – 14 (аренда);

Венгрия – 14 + 4 в 2026 году;

ЮАР – 26;

Таиланд – 12 + 12 (до 2035 года, они приходят на замену F-16).



Gripen С / Фото Воздушные силы Швеции

Важным моментом является то, что Saab работает не по схеме "продал и забыл", а делится технологиями и запускает со странами-операторами технологическое партнерство, позволяет строить заводы по производству компонентов к самолетам и локализовать выпуск (по такой схеме шведы сотрудничают с Бразилией, Венгрией и Таиландом). Для Украины с ее большими традициями самолетостроения это может быть большим плюсом.

Истребители Gripen очень технологичны, они имеют модульное программное обеспечение, электродистацнийну систему управления и новый радар с активной фазированной решеткой.

На машинах стоят системы связи Link-T, обеспечивающих обмен информацией между различными авиационным оборудованием и общую координацией, благодаря чему самолет имеет дефолтное преимущество над россиянами.

Самолет является тяжелой целью для врага благодаря широкому использованию радиопоглощающих материалов и многочисленных технических новаций. Это дает Gripen более низкую радиолокационную заметность.

Gripen разрабатывали как простой и неприхотливый самолет, за которым не так сложно (по сравнению с F-16) ухаживать, а обслуживать его способны даже срочники. К тому же, Gripen не такой требователен в условиях использования и не нуждается в особых аэродромах и базах.

Ему для взлета достаточно обычной дороги до 500 метров, тогда как для загруженного F-16 нужна будет полоса длиной от 800 до 1200 метров.

К теме Чем шведские самолеты Gripen лучше F-16

Но у простоты и относительной дешевизны также есть и обратная сторона. Из-за низкой стоимости у некоторых экспертов есть опасения относительно долговечности самолетов Gripen. Но это все проверяется использованием в боевых условиях, и сами шведы должны быть в этом заинтересованы.

Разработчики при создании Gripen ориентировались на классику и мировой стандарт F-16, однако, стремились сделать менее требовательную и дешевую версию истребителя. В итоге получился самолет, который нельзя назвать классическим легким фронтовым истребителем, сейчас он претендует уже на статус многоцелевого самолета, на который со временем превратился F-16. Собственно, F-16 в свое время прошел такой же путь.

Характеристики истребителя Saab JAS 39 Gripen С

экипаж – 1 (версия С) / 2 (версия D) человека;

двигатель – турбореактивный;

размах крыльев – 8,4 метра;

длина – 14,1 метра (JAS 39D - 14,8 метра);

высота – 4,5 метра;

масса пустого – 6,8 тонны;

боевая нагрузка – 5,2 тонны;

максимальный взлетный вес – 14 тонн;

подвески – 8 (две подфюзеляжные и по три под каждой консолью крыла);

дальность полета – 3200 километров;

максимальная скорость – 2130 км/ч;

практический потолок – 15240 метров;

вооружение – 27-мм пушка Mauser BK-27, ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух – поверхность", авиабомбы, потенциально – крылатые ракеты KEPD-350 Taurus.

цена за штуку (по состоянию на 2025 год) – 150 миллионов долларов

Подробности вооружение и радарные системы Gripen разбирает в своем телеграмм-канале Анатолий Храпчинский.

Как планы у Украины на шведские Gripen и почему нужно много денег?

Появление Gripen в украинском небе может стать не только частью схемы "с миру по нитке, чтобы отбиться от России", но и потенциальным началом очень большого и дорогого проекта длительного сотрудничества между Украиной и Швецией.

Ни для кого не секрет, что Украина сейчас активно размышляет над тем, какими будут Воздушные силы после победы. Говорится о десятках или даже сотнях машин.

И тот, кто будет производить и поставлять эти самолеты – заработает очень неплохо. Впрочем, сейчас конъюнктура на рынке оружия такая, что уже не продавцы бегают и прилагают усилия, что представить и продать товар, а покупатели ищут буквально все, что плохо лежит. Более того, готовы платить за этот товар две, а то и три цены.

Если 10 лет назад Швеция продавала самолеты Gripen за 60 миллионов долларов, то сейчас цены взлетели в разы.

Неутешительную тенденцию констатирует в разговоре с 24 Каналом и главный редактор Defence Express Олег Катков.

Последний на данный момент контракт – 600 миллионов долларов за дополнительные 4 самолета, которые заплатил Таиланд. Таким образом, сейчас новый истребитель Gripen E/F оценивается в 150 миллионов долларов за штуку, ориентируясь на последние известные контракты. И это цена "голого самолета" – без вооружения и полезной нагрузки, то есть на самом деле он стоит еще дороже. Но 150 миллионов – это цена для своих, то есть для Таиланда, который уже является оператором Gripen.

Потенциальные новые контракты на приобретение самолетов Gripen E/F Колумбией и Перу могут быть еще дороже. Потому что они удачно показали себя в июле 2025 года, когда бомбили Камбоджу, поэтому "рынок" может дополнительно среагировать ростом спроса и цен.

Таким образом, контракт Швеции с Колумбией (если его одобрят США) может установить новый ценовой рекорд на эти истребители.

Олег Катков главный редактор Defense Express Сейчас очередь на истребители в мире очень длинная, а цена настолько велика, что даже Gripen, которые около 10 лет не имели ни одного контракта, начали скупать. Gripen – неплохой самолет, а с ним куча бюрократических проблем, прежде всего – из-за разрешений США, которые заинтересованы продавать свои самолеты. А ценник на F-16 просто заоблачный стал... 280 миллионов долларов за один с минимальным вооружением, в соответствии с разрешениями на его закупку Филиппинам и Перу. F-35 (истребитель 5 поколения – 24 Канал) стоит дешевле, 225 миллионов долларов (на примере Румынии).

Эксперт указывает, что 150 миллионов это много, но все это условно. Потому что уже загаданные F-16 сейчас стоят 280 миллионов (с очередью на конец 2020-х), а французские Dassault Rafale – 225 миллионов евро евро для Сербии, но с очередью в 10 лет сейчас. Истребитель Eurofighter вообще имеет еще больший ценник, а также кучу проблем с разрешениями чуть ли не всех стран Европы, потому что это совместное производство.

Это не все подводные камни, Gripen – самолет шведский, но имеет иностранные детали (где-то треть производится в США), в частности, двигатель истребителя хоть и производится на заводах Volvо на самом деле является разработкой американской компании General Electrics. Поэтому на продажу требуется экспортное разрешение США. То же самое касается оружия.

Но и на этом проблемы не заканчиваются, потому что производственные линии – "не резиновые", а очередь на самолеты расписана на годы и если, условно, встать в эту очередь сейчас, убедив шведов, что нам самолеты нужнее, чем Таиланду и Бразилии, заказ будет готов где-то на 2030-е годы.

Олег Катков главный редактор Defense Express Если мы просто сейчас не станем в очередь, то вообще останемся без самолетов. Чем дальше мы медлим с генеральным заказом, тем дальше мы отодвигаем рубеж обновления своих Воздушных сил. Еще дальше чем даже на вторую половину 2030-х годов. Это надо понимать – мир уже не тот.

Итак, Украине, если она хочет иметь современную авиацию, стоит спешить и искать деньги. Очень много денег.