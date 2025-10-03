У вересні 2025 року знову актуалізувалися розмови про передачу Україні шведських винищувачів Gripen. 24 Канал нагадує читачам, що це за літак, які має переваги, а головне чи здатний задовольнити всі потреби Сил оборони України, а також – скільки коштує.

У цьому нам допомогли розібратися експерти – ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський та військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков.

Коли Україна отримає шведські винищувачі Gripen?

29 вересня заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк чи то обмовився, чи то навмисно натякнув на те, що незабаром Сили оборони отримають разом із новими Mirage 2000 та F-16 ще й шведські Gripen. Згодом представники Швеції обережно спростували слова генерала та закликали Don’t push the horses, а експерти нагадали, що наразі невідомо про укладені контракти щодо літаків.

При цьому міністр оборони королівства Пол Йонсон розповів про потенційний продаж Україні літаків лише після завершення війни.

У нас з Україною налагоджено змістовний і глибокий діалог щодо можливості того, що Gripen E може стати центральним елементом української ППО в майбутньому. Це може відкрити великі можливості як для України, так і для Швеції. Робота все ще триває, і у нас немає ніякої нової інформацію з цього питання,

– міністр Йонсон коментує шведському виданню SVT Nyheter слова представника Міноборони України.

Втім, знаючи скромність скандинавів і наполегливість українців, які бажали бачити шведські літаки у складі Повітряних сил ЗСУ мінімум з 2020 року, можна з великою вірогідністю передбачити, що вже незабаром в українському небі таки з'являться перші винищувачі Saab JAS 39, більш відомі як Gripen.

Не дарма ж раніше ми отримали від тих самих шведів літаки раннього повітряного попередження та управління (AWACS), також виробництва Saab. Мовиться про Saab 340 AEW&C, які Україна використовує з весни 2025 року і які найкраще адаптовані саме під роботу з Gripen.



Винищувач Gripen E / Фото Per Kustvik

Цю думку поділяє з 24 Каналом авіаексперт та заступник генерального директора підприємства з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Експерт вважає, що поява Gripen в Україні – питання часу. Інше питання, які саме це будуть машини. За словами Храпчинського, раніше домінувала думка, що Швеція надасть нам свої старі винищувачі, нині ж експерт звертає увагу на заяви скандинавів вже про Gripen E, тобто найактуальніший варіант літака.

Також Храпчинський не виключає, що це можуть бути паралельні процеси, й схвально відгукується про потенційну співпрацю.

Анатолій Храпчинський Ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Це те, що потрібно для України. Gripen свого часу Швеція розробляла з думкою про потенційну війну з Росією, тому й було створено простий та надійний, а головне – масовий літак-винищувач, який може злітати на обмеженому просторі в 500 метрів і якому в польових умовах можна за годину замінити двигун... F-16 дає нам "кістяк" ударної авіації, а Gripen це жива, рухлива частина оборони, яка зменшує вразливість парку і підвищує темп операцій.

Також експерт звертає увагу на Gripen як на платформу для сучасної високоточної зброї. Зокрема, на озброєнні літака є новітні ракети класу "повітря – повітря" MBDA Meteor. З ними вже добре знайомі в Україні, саме ці ракети використовує інша новинка Повітряних сил ЗСУ – французький винищувач Mirage 2000, щоправда, наразі цих літаків Україна має лише 5.

Побоювання в Храпчинського викликає лише питання далекобійності Gripen, але шведи вже мають вирішення – з 2028 року літаки отримають на озброєння добре відомі всім українцям ракети KEPD-350 Taurus, що здатні вражати цілі на 500 кілометрів.

Ці ракети (KEPD-350 Taurus – 24 Канал) відкривають дійсно широкі можливості,

– запевняє Анатолій Храпчинський.

Сподіваємось, що до того часу питання їх надання Україні також буде вирішено.

Військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі 24 Каналу також віддає належне якості Gripen й додає, що дуже важлива насамперед кількість літаків, адже умовні 4 – 5 машин погоди на фронті не зроблять.

Україні для вирішення серйозних завдань потрібна "маса". Наразі нам її, бодай мінімально, але забезпечують F-16. Чи зможуть вирішити цю проблему шведи – питання відкрите.

Олег Катков головний редактор Defense Express Якщо їх буде багато (і одразу), якщо будуть ракети "повітря – повітря" Meteor із дальністю 200 кілометрів. Плюс ще спарка з літаками далекого радіолокаційного виявлення, тими самими Saab 340 AEW&C. Тоді вже стає дуже цікаво.

Олег Катков пояснює, яким був би ідеальним варіант, але сумнівається, що він буде реалізований найближчим часом, бо в самої Швеції трохи менше сотні Gripen, тому передати навіть ескадрилью з 12 літаків буде проблематично.

Що відомо про літаки Gripen?

Вочевидь, шведи, як і французи, мають особливі плани щодо України. Бо саме тут їхні вироби можуть пройти випробування у бойових умовах. Саме це нині роблять винищувачі Mirage 2000. І від такого варіанту точно не відмовились виробники JAS 39 Gripen, бо наразі вони воювали лише в Лівії, де виконували здебільшого розвідувальні місії в межах операції ООН з ліквідації режиму Каддафі. А також влітку 2025 року у південній Азії, де Таїланд "зчепився" з Камбоджею.

Повна назва літака SAAB JAS 39 або Gripen (українською – "грифон") виробництва шведського концерну Saab Group. Літак має декілька модифікацій, зокрема – майбутню палубну, а також одно- та двомісну. Літак пройшов серію модернізацій, найсвіжішими є версії С/D та E/F.



JAS 39 / Фото National Security Journal

Цікаво! Грифон – це міфічна істота, що є гібридом лева та орла, має тіло першого та голову останнього. Згідно з давніми віруваннями, ці тварини відповідальні за охорону цінного майна, зокрема, золота та срібла.



У християнській традиції грифони набули статусу божественної сили та стали важливим елементом середньовічної геральдики. Saab Group – назва потужного шведського концерну, відомого передусім своїми авто. Втім, це була лише бічна гілка (і, на жаль, тупикова), основний напрямок діяльності компанії – авіація, зокрема, воєнна.

Gripen – це літак четвертого покоління (після сучасних апдейтів – покоління 4+), а в абревіатурі JAS зашифроване те, що він вміє. Jakt — винищувач, Attack — штурмовик, Spaning — розвідник. Цей літак на озброєнні ВПС Швеції з 1997 року.

Також свої літаки Gripen мають Чехія, Угорщина (саме її винищувачі перехоплювали три російські МіГ-31, а також Су-30 та Су-35, що наблизилися до кордонів Латвії наприкінці вересня 2025 року), Таїланд, ПАР та Бразилія, а один Gripen перебуває у розпорядженні британських ВПС. Незабаром кількість операторів може збільшитись – у черзі на підписання контрактів на 24 машини нині Колумбія та Перу, сподіваємось, десь поруч і Україна.

Оператори Gripen (станом на жовтень 2025 року):

Швеція – 90 в модифікаціях C i D, до 2030 планується ще 60 модифікації Е);

Бразилія – близько 10, очікується ще близько 30 до 2027);

Чехія – 14 (оренда);

Угорщина – 14 + 4 у 2026 році;

ПАР – 26;

Таїланд – 12 + 12 (до 2035 року, вони приходять на заміну F-16).



Gripen С / Фото Повітряні сили Швеції

Важливим моментом є те, що Saab працює не по схемі "продав і забув", а ділиться технологіями та запускає з країнами-операторами технологічне партнерство, дозволяє будувати заводи з виробництва компонентів до літаків та локалізовувати випуск (за такою схемою шведи співпрацюють із Бразилією, Угорщиною та Таїландом). Для України з її великими традиціями літакобудування це може бути великим плюсом.

Винищувачі Gripen дуже технологічні, вони мають модульне програмне забезпечення, електродистацнійну систему керування та новий радар з активною фазованою решіткою.

На машинах стоять системи зв'язку Link-T, що забезпечують обмін інформацією між різними авіаційним обладнанням та загальну координацією, завдяки чому літак має дефолтну перевагу над росіянами.

Літак є важкою ціллю для ворога завдяки широкому використанню радіопоглинальних матеріалів та численних технічних новацій. Це дає Gripen нижчу радіолокаційну помітність.

Gripen розробляли як простий і невибагливий літак, за яким не так складно (у порівнянні з F-16) доглядати, а обслуговувати його здатні навіть строковики. До того ж, Gripen не такий перебірливий в умовах використання і не потребує особливих аеродромів і баз.

Йому для злету достатньо звичайної дороги до 500 метрів, тоді як для завантаженого F-16 потрібна буде смуга довжиною від 800 до 1200 метрів.

Але в простоти та відносної дешевизни також є й зворотна сторона. Через низьку вартість у деяких експертів є побоювання щодо довговічності літаків Gripen. Але це все перевіряється використанням у бойових умовах, і самі шведи мають бути в цьому зацікавлені.

Розробники при створенні Gripen орієнтувалися на класику та світовий стандарт F-16, проте, прагнули зробити менш вибагливу та дешевшу версію винищувача. У підсумку вийшов літак, який не можна назвати класичним легким фронтовим винищувачем, нині він претендує вже на статус багатоцільового літака, на який з часом перетворився F-16. Власне, F-16 свого часу пройшов такий самий шлях.

Характеристики винищувача Saab JAS 39 Gripen С

екіпаж – 1 (версія С) / 2 (версія D) людини;

двигун – турбореактивний;

розмах крил – 8,4 метра;

довжина – 14,1 метра (JAS 39D — 14,8 метра);

висота – 4,5 метра;

маса порожнього – 6,8 тонни;

бойове навантаження – 5,2 тонни;

максимальна злітна вага – 14 тонн;

підвіски – 8 (дві підфюзеляжні та по три під кожною консоллю крила);

дальність польоту – 3200 кілометрів;

максимальна швидкість – 2130 км/год;

практична стеля – 15240 метрів;

озброєння – 27-мм гармата Mauser BK-27, ракети класу "повітря-повітря" та "повітря — поверхня", авіабомби, потенційно – крилаті ракети KEPD-350 Taurus.

ціна за штуку (станом на 2025 рік) – 150 мільйонів доларів

Детально озброєння та радарні системи Gripen розбирає у своєму телеграм-каналі Анатолій Храпчинський.

Як плани в України на шведські Gripen і чому потрібно багато грошей?

Поява Gripen в українському небі може стати не лише частиною схеми "зі світу по нитці, щоб відбитися від Росії", але й потенційним початком дуже великого і дорогого проєкту тривалої співпраці між Україною та Швецією.

Ні для кого не секрет, що Україна нині активно розмірковує над тим, якими будуть Повітряні сили після перемоги. Мовиться про десятки або навіть сотні машин.

І той, хто вироблятиме і поставлятиме ці літаки – заробить дуже непогано. Втім, нині кон’юнктура на ринку зброї така, що вже не продавці бігають і докладають зусиль, що представити і продати товар, а покупці шукають буквально все, що погано лежить. Ба більше, готові платити за цей товар дві, а то й три ціни.

Якщо 10 років тому Швеція продавала літаки Gripen за 60 мільйонів доларів, то нині ціни злетіли в рази.

Невтішну тенденцію констатує у розмові з 24 Каналом і головний редактор Defence Express Олег Катков.

Останній на даний момент контракт – 600 мільйонів доларів за додаткові 4 літаки, які заплатив Таїланд. Таким чином, зараз новий винищувач Gripen E/F оцінюється в 150 мільйонів доларів за штуку, орієнтуючись на останні відомі контракти. І це ціна "голого літака" – без озброєння та корисного навантаження, тобто насправді він коштує ще дорожче. Але 150 мільйонів – це ціна для своїх, тобто для Таїланду, який вже є оператором Gripen.

Потенційні нові контракти на придбання літаків Gripen E/F Колумбією та Перу можуть бути ще дорожчими. Бо вони вдало показали себе в липні 2025 року, коли бомбили Камбоджу, тому "ринок" може додатково зреагувати зростанням попиту та цін.

Таким чином, контракт Швеції з Колумбією (якщо його схвалять США) може встановити новий ціновий рекорд на ці винищувачі.

Олег Катков головний редактор Defense Express Зараз черга на винищувачі в світі дуже довга, а ціна настільки велика, що навіть Gripen, які близько 10 років не мали жодного контракту, почали скуповувати. Gripen – непоганий літак, а з ним купа бюрократичних проблем, передовсім – через дозволи США, які зацікавлені продавати свої літаки. А цінник на F-16 просто захмарний став… 280 мільйонів доларів за один з мінімальним озброєнням, відповідно до дозволів на його закупівлю Філіппінам і Перу. F-35 (винищувач 5 покоління – 24 Канал) коштує дешевше, 225 мільйонів доларів (на прикладі Румунії).

Експерт вказує, що 150 мільйонів це багато, але все це умовно. Бо вже загадані F-16 нині коштують 280 мільйонів (з чергою на кінець 2020-их), а французькі Dassault Rafale – 225 мільйонів євро євро для Сербії, але з чергою в 10 років зараз. Винищувач Eurofighter взагалі має ще більший цінник, а також купу проблем з дозволами мало не всіх країн Європи, бо це спільне виробництво.

Це не всі підводні камені, Gripen – літак шведський, але має іноземні деталі (десь третина виробляється у США), зокрема, двигyн винищувача хоч і виробляється на заводах Volvо насправді є розробкою американської компанії General Electrics. Тому на продаж потрібний експортний дозвіл США. Те ж саме стосується зброї.

Але й на цьому проблеми не завершуються, бо виробничі лінії – "не гумові", а черга на літаки розписана на роки й якщо, умовно, встати в цю чергу зараз, переконавши шведів, що нам літаки потрібніші, ніж Таїланду та Бразилії, замовлення буде готовим десь на 2030-ті роки.

Олег Катков головний редактор Defense Express Якщо ми просто зараз не станемо в чергу, то взагалі залишимось без літаків. Чим далі ми зволікаємо з генеральним замовленням, тим далі ми відсуваємо рубіж оновлення своїх Повітряних сил. Ще далі ніж навіть на другу половину 2030-х років. Це треба розуміти – світ вже не той.

Отже, Україні, якщо вона хоче мати сучасну авіацію, варто поспішати і шукати гроші. Дуже багато грошей.