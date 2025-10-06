Украина должна получить шведские истребители Gripen, по этому поводу уже ведутся переговоры. Информацию подтвердили в Швеции и в украинском Минобороны.

Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в эфире 24 Канала, что видение Воздушных сил еще до начала полномасштабной войны предусматривало получение этих самолетов. Они должны были быть основным видом авиации.

Чем Украине поможет Gripen?

Это самолет, который фактически создан для войны с Россией. С неполной нагрузкой он может взлететь с 500-метрового расстояния. А если его полностью загрузить, то нужно лишь 800 метров прямой дороги.

Украина точно получит Gripen, но срок, когда они поступят, – это уже другой вопрос,

– добавил Анатолий Храпчинский.

Также стоит обратить внимание на то, что заменить двигатель в этом самолете можно за один час. Техническое обслуживание не предусматривает отдельных, дополнительных инструментов. Условно говоря, 4 техники могут достаточно быстро обслужить самолет.

"Если мы говорим о том, что Gripen приземлился, его дозаправляют без выключения двигателя, снаряжают оружием и он идет в бой – на все это нужно 10 минут", – подчеркнул бывший офицер Воздушных Сил.

То есть говорится об очень неприхотливом самолете, который может выполнять сложные задачи. Он более ловкий, если сравнивать с F-16, который выполняет маневровые задачи. В общем все виды вооружения, которые мы эксплуатируем, может переносить Gripen.

Что известно о получении Gripen?