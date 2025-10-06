Самолеты Grippen будут в Украине, но есть нюанс, – бывший офицер ПС
- Украина должна получить шведские истребители Gripen, переговоры уже продолжаются, но сроки поставки не определены.
- Gripen может выполнять сложные задачи, одновременно является легким и быстрым в обслуживании, что важно во времени войны.
Украина должна получить шведские истребители Gripen, по этому поводу уже ведутся переговоры. Информацию подтвердили в Швеции и в украинском Минобороны.
Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в эфире 24 Канала, что видение Воздушных сил еще до начала полномасштабной войны предусматривало получение этих самолетов. Они должны были быть основным видом авиации.
К теме Шведские истребители Gripen: для чего они Украине, сколько стоят и лучше ли F-16
Чем Украине поможет Gripen?
Это самолет, который фактически создан для войны с Россией. С неполной нагрузкой он может взлететь с 500-метрового расстояния. А если его полностью загрузить, то нужно лишь 800 метров прямой дороги.
Украина точно получит Gripen, но срок, когда они поступят, – это уже другой вопрос,
– добавил Анатолий Храпчинский.
Также стоит обратить внимание на то, что заменить двигатель в этом самолете можно за один час. Техническое обслуживание не предусматривает отдельных, дополнительных инструментов. Условно говоря, 4 техники могут достаточно быстро обслужить самолет.
"Если мы говорим о том, что Gripen приземлился, его дозаправляют без выключения двигателя, снаряжают оружием и он идет в бой – на все это нужно 10 минут", – подчеркнул бывший офицер Воздушных Сил.
То есть говорится об очень неприхотливом самолете, который может выполнять сложные задачи. Он более ловкий, если сравнивать с F-16, который выполняет маневровые задачи. В общем все виды вооружения, которые мы эксплуатируем, может переносить Gripen.
Что известно о получении Gripen?
- В конце сентября 2025 года в Швеции подтвердили, что обсуждают с Украиной передачу самолетов. Сейчас четких договоренностей стороны не достигли, но переговоры продолжаются. Цена истребителя колеблется от 30 до 60 миллионов долларов.
- В украинском минобороны анонсировали получение новых самолетов. В списке, кроме F-16 и Mirage-2000, также были шведские Gripen, которых Украина еще не имеет на вооружении. В ведомстве отказались назвать сроки и количество бортов, которые нам могут предоставить.
- Gripen нужно меньше горючего, поэтому он более экономный, чем F-16, но при этом имеет меньшую боевую нагрузку. Преимуществом является неприхотливость к полосам, ведь самолет может базироваться даже на автомобильных дорогах, а час его полета обходится дешевле, по сравнению с другими истребителями.