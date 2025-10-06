Україна має отримати шведські винищувачі Gripen, щодо цього вже тривають переговори. Інформацію підтвердили у Швеції та в українському Міноборони.

Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів в ефірі 24 Каналу, що візія Повітряних сил ще до початку повномасштабної війни передбачала отримання цих літаків. Вони мали бути основним видом авіації.

До теми Шведські винищувачі Gripen: для чого вони Україні, скільки коштують і чи кращі за F-16

Чим Україні допоможе Gripen?

Це літак, який фактично створений для війни з Росією. З неповним навантаженням він може злетіти з 500-метрової відстані. А якщо його повністю завантажити, то потрібно лише 800 метрів прямої дороги.

Україна точно отримає Gripen, але термін, коли вони надійдуть, – це вже інше питання,

– додав Анатолій Храпчинський.

Також варто звернути увагу на те, що замінити двигун у цьому літаку можна за одну годину. Технічне обслуговування не передбачає окремих, додаткових інструментів. Умовно кажучи, 4 техніки можуть досить швидко обслужити літак.

"Якщо ми кажемо про те, що Gripen приземлився, його дозаправляють без вимикання двигуна, споряджують зброєю і він йде у бій – на все це потрібно лише 10 хвилин", – підкреслив колишній офіцер Повітряних Сил.

Тобто мовиться про дуже невибагливий літак, який може виконувати складні завдання. Він більш спритний, якщо порівнювати з F-16, який виконує маневрові завдання. Загалом всі види озброєння, які ми експлуатуємо, може переносити Gripen.

Що відомо про отримання Gripen?