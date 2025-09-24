Глава МАГАТЭ хочет стать генсеком ООН: Bloomberg назвало неожиданного союзника Гросси
- Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, заявил о намерении стать генсеком ООН, сосредотачиваясь на поддержке администрации Трампа.
- Гросси планирует совмещать руководство МАГАТЭ и ООН, ведя переговоры со странами, которые требуют реформ в ООН, включая ограничение права вето.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении бороться за кресло генсека ООН. В этой гонке он сделал ставку на сотрудничество со сторонниками Трампа.
Какая тактика у Гросси в гонке за пост генсека ООН?
В конце августа Рафаэль Гросси впервые публично заявил о намерении стать новым генсеком Организации Объединенных Наций, которую сейчас возглавляет Антониу Гуттериш.
Свою кандидатуру Гросси подтвердил во время небольшого общения с прессой после встреч с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Формально, глава МАГАТЭ прибыл в США из-за ядерной программы Ирана, но настоящую причину видят в другом.
Эксперты считают, что стратегия Гросси держится на поддержке администрации Трампа. Сейчас ООН переживает самый глубокий кризис за 80 лет, и глава МАГАТЭ хочет показать себя как кандидата, способного удержать финансирование Штатов.
Сейчас США сокращают вклады в программы ООН, связанные с климатом и разнообразием, а также критикуют Цели устойчивого развития, называя их "идеологической глобалистской программой". Сам Гросси также отходит от поддержки Целей, и уже сократил некоторые программы инклюзива внутри МАГАТЭ.
Также Гросси проводит переговоры со странами, которые требуют реформ от ООН, в частности по ограничению права вето. В то же время он пытается выстроить контакты с Китаем и Россией.
Что интересно: Рафаэль Гросси хочет совмещать должности руководителя МАГАТЭ и ООН.
Вопрос теперь в том, сможет ли Гросси использовать свой дипломатический талант и политический расчет, чтобы из Вены добраться до самого высокого кабинета в штаб-квартире ООН,
Как Трамп критикует ООН?
Во время своего выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп упрекнул ООН за её бездействие. Президент США заявил, что остановил 7 войн (что является неправдой), а Организация, мол, не помогла ни в одном из случаев.
Кроме того, он отрицал глобальное потепление, заявив, что прогнозы ООН были ошибочными. Трамп считает, что эти прогнозы делали "глупые люди" и они стоили своим странам состояний.
Американский президент пошутил, что все, что он получил от ООН, – это эскалатор, который остановился посередине, и неисправный телесуфлер.
ООН раскритиковал и Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил слабость института и привел примеры Судана, Сомали, Палестины и других народов, страдающих от войны, для которых ООН в основном ограничивается только заявлениями