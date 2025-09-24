Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір боротися за крісло генсека ООН. У цій гонці він зробив ставку на співпрацю з прихильниками Трампа.

Яка тактика у Гроссі у гонці за посаду генсека ООН?

Наприкінці серпня Рафаель Гроссі вперше публічно заявив про намір стати новим генсеком Організації Об'єднаних Націй, яку нині очолює Антоніу Гуттеріш.

Свою кандидатуру Гроссі підтвердив під час невеликого спілкування з пресою після зустрічей із держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем Стівом Віткоффом. Формально, глава МАГАТЕ прибув до США через ядерну програму Ірану, але справжню причину вбачають в іншому.

Експерти вважають, що стратегія Гроссі тримається на підтримці адміністрації Трампа. Зараз ООН переживає найглибшу кризу за 80 років, і глава МАГАТЕ хоче показати себе як кандидата, що здатен утримати фінансування Штатів.

Наразі США скорочують вклади в програми ООН, пов’язані з кліматом та різноманіттям, а також критикують Цілі сталого розвитку, називаючи їх "ідеологічною глобалістською програмою". Сам Гроссі також відходить від підтримки Цілей, і вже скоротив деякі програми інклюзиву всередині МАГАТЕ.

Також Гроссі проводить переговори з країнами, які вимагають реформ від ООН, зокрема щодо обмеження права вето. Водночас він намагається вибудувати контакти з Китаєм і Росією.

Що цікаво: Рафаель Гроссі хоче поєднувати посади керівника МАГАТЕ та ООН.

Питання тепер у тому, чи зможе Гроссі використати свій дипломатичний хист і політичний розрахунок, аби з Відня дістатися до найвищого кабінету в штаб-квартирі ООН,

– підсумовує видання.

Як Трамп критикує ООН?