Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН: Bloomberg назвало неочікуваного союзника Гроссі
- Рафаель Гроссі, глава МАГАТЕ, заявив про намір стати генсеком ООН, зосереджуючись на підтримці адміністрації Трампа.
- Гроссі планує поєднувати керівництво МАГАТЕ та ООН, ведучи переговори з країнами, які вимагають реформ в ООН, включаючи обмеження права вето.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір боротися за крісло генсека ООН. У цій гонці він зробив ставку на співпрацю з прихильниками Трампа.
Яка тактика у Гроссі у гонці за посаду генсека ООН?
Наприкінці серпня Рафаель Гроссі вперше публічно заявив про намір стати новим генсеком Організації Об'єднаних Націй, яку нині очолює Антоніу Гуттеріш.
Свою кандидатуру Гроссі підтвердив під час невеликого спілкування з пресою після зустрічей із держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем Стівом Віткоффом. Формально, глава МАГАТЕ прибув до США через ядерну програму Ірану, але справжню причину вбачають в іншому.
Експерти вважають, що стратегія Гроссі тримається на підтримці адміністрації Трампа. Зараз ООН переживає найглибшу кризу за 80 років, і глава МАГАТЕ хоче показати себе як кандидата, що здатен утримати фінансування Штатів.
Наразі США скорочують вклади в програми ООН, пов’язані з кліматом та різноманіттям, а також критикують Цілі сталого розвитку, називаючи їх "ідеологічною глобалістською програмою". Сам Гроссі також відходить від підтримки Цілей, і вже скоротив деякі програми інклюзиву всередині МАГАТЕ.
Також Гроссі проводить переговори з країнами, які вимагають реформ від ООН, зокрема щодо обмеження права вето. Водночас він намагається вибудувати контакти з Китаєм і Росією.
Що цікаво: Рафаель Гроссі хоче поєднувати посади керівника МАГАТЕ та ООН.
Питання тепер у тому, чи зможе Гроссі використати свій дипломатичний хист і політичний розрахунок, аби з Відня дістатися до найвищого кабінету в штаб-квартирі ООН,
Як Трамп критикує ООН?
Під час свого виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН Дональд Трамп дорікнув ООН через її бездіяльність. Президент США заявив, що зупинив 7 воєн (що є неправдою), а Організація, мовляв, не допомогла в жодному з випадків.
Крім того, він заперечив глобальне потепління, заявивши, що прогнози ООН були помилковими. Трамп вважає, що ці прогнози робили "дурні люди" і вони коштували своїм країнам статків.
Американський президент пожартував, що все, що він отримав від ООН, – це ескалатор, який зупинився посередині, та несправний телесуфлер.
ООН розкритикував і Володимир Зеленський. Український лідер наголосив на слабкості інституції і навів приклади Судану, Сомалі, Палестини та інших народів, що потерпають від війни, для яких ООН здебільшого обмежується лише заявами