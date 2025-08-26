Киев и область накроют грозы: спасатели предупредили об опасности
- До конца суток 26 августа на Киевщине ожидаются грозы с первым (желтым) уровнем опасности.
- Погодные условия могут осложнить работу предприятий и движение транспорта, спасатели призвали избегать открытых пространств.
До конца суток 26 августа на Киевщине ожидаются грозы. В регионе объявлен повышенный уровень опасности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.
Смотрите также Когда в Украине будет потепление: дата уже известна
Что известно о грозах на Киевщине?
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области. Около 15:00 с сохранением до конца дня 26 августа ожидаются грозы.
По территории Киевской области объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– отметили в Укргидрометцентре.
Спасатели призвали украинцев быть осторожными: избегать открытых пространств и не прятаться под деревьями.
Что прогнозировали синоптики на 26 августа?
На вторник, 26 августа, синоптики прогнозировали прохладную погоду. По данным Укргидрометцентра, в Украине будет облачно с прояснениями. На Севере, днем и в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер ожидался юго-западный и западный, 7 – 12 метров на секунду. Днем на Северо-Востоке местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.
Ночью в западных и северных областях может быть +7 – +12 градусов, днем +15 – +20. На остальной территории +10 – +15 и +21 – +26 градусов.