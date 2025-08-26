Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.

Смотрите также Когда в Украине будет потепление: дата уже известна

Что известно о грозах на Киевщине?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области. Около 15:00 с сохранением до конца дня 26 августа ожидаются грозы.

По территории Киевской области объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили в Укргидрометцентре.

Спасатели призвали украинцев быть осторожными: избегать открытых пространств и не прятаться под деревьями.

Что прогнозировали синоптики на 26 августа?