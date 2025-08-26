Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.

Дивіться також Коли в Україні буде потепління: дата вже відома

Що відомо про грози на Київщині?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Близько 15:00 зі збереженням до кінця дня 26 серпня очікуються грози.

По території Київської області оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Рятувальники закликали українців бути обережними: уникати відкритих просторів та не ховатися під деревами.

Що прогнозували синоптики на 26 серпня?