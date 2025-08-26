Київ та область накриють грози: рятувальники попередили про небезпеку
- До кінця доби 26 серпня на Київщині очікуються грози з першим (жовтим) рівнем небезпеки.
- Погодні умови можуть ускладнити роботу підприємств та рух транспорту, рятувальники закликали уникати відкритих просторів.
До кінця доби 26 серпня на Київщині очікуються грози. У регіоні оголошено підвищений рівень небезпеки.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.
Що відомо про грози на Київщині?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Близько 15:00 зі збереженням до кінця дня 26 серпня очікуються грози.
По території Київської області оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Рятувальники закликали українців бути обережними: уникати відкритих просторів та не ховатися під деревами.
Що прогнозували синоптики на 26 серпня?
На вівторок, 26 серпня, синоптики прогнозували прохолодну погоду. За даними Укргідрометцентру, в Україні буде хмарно з проясненнями. На Півночі, вдень і в Черкаській, Полтавській і Харківській областях короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер очікували південно-західний і західний, 7 – 12 метрів на секунду. Удень на Північному Сході подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі у західних і північних областях може бути +7 – +12 градусів, удень +15 – +20. На решті території +10 – +15 та +21 – +26 градусів.