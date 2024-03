"Заставьте Россию заплатить за все": активисты выступили против членства страны-агрессора в ООН

В Грузии активисты решили привлечь внимание к военным преступлениям России, которые она совершала в течение более 30 лет. Они вывесили баннер со ссылкой на петицию, которая преследует цель удаления страны-агрессора из ООН.

Таким образом инициаторы такой акции также хотят в очередной раз напомнить миру, что Россия и по сегодняшний день незаконно занимает место СССР в ООН. Для этого они вывесили специальный баннер, информирует 24 Канал.

Смотрите также Позор, который будет иметь последствия, – Буданов раскритиковал суд ООН из-за решения по MH17

Активисты напомнили о военных преступлениях России

В Тбилиси, что в Грузии, местные и украинские активисты в сотрудничестве с инициативной группой #unrussiaUN привлекли внимание к военным преступлениям страны-агрессора. Они отметили, что России не место в Организации Объединенных Наций.

Для этого они вывесили баннер, который призывает "заставить Россию заплатить" на мосту Мира. На баннере есть QR-код, который ведет на петицию "Kick Russia out of the UN" на платформе change.org, на которую можно попасть по ссылке.

Созданная украинцами петиция уже набрала почти 400 тысяч подписей. Также на сайте инициативы #unrussiaUN собрана соответствующая доказательная база.

В частности, там говорится о статье 23 Устава ООН, в которой указано, что Советский Союз до сих пор существует, а Россия вообще не упоминается.

Активисты вывесили баннер, который призывает к удалению России из ООН: смотрите видео

Важно помнить, что без признания незаконного присутствия России в ООН и, соответственно, в Совете Безопасности ООН, осуждения российских военных преступников, репарации и компенсации Украине (даже в случае смены режима в России) будут зависеть от доброй воли России, а не определяться легитимной судебной процедурой.

Также удаление страны-агрессора из ООН предоставит Украине возможность воспользоваться законными механизмами получения всех замороженных средств России, по образцу Кувейта 1991 года.

Россия открыто распространяет пропаганду во время заседаний ООН: основное