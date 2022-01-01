В Грузии почти две сотни сторонников Саакашвили прекратили голодовку

Сторонники Саакашвили в Грузии прекратили голодовку. Такое решение приняли из-за просьбы самого третьего президента.

Люди голодали с 21 декабря. Информацию о прекращении голодовки рассказал глава оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия.

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Сторонники Саакашвили прекратили голодовку

Известно, что ориентировочно 200 сторонников политика объявили голодовку у основного офиса партии в Тбилиси. Периодически протестующим оказывали медицинскую помощь.

Михеил Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, поскольку голодание Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы решили перейти на следующий этап борьбы,

– заявил Мелия.

Однако не объяснил о какой именно борьбе говорится. Только добавил, что она будет "разнообразной и ненасильственной".

Кстати, 30 декабря 2021 года политика перевезли из госпиталя в тюрьму. Это сделали против его воли и посреди ночи. Украинский нардеп и любимая Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что его "насильно повалили и в наручниках вывезли в тюрьму в Рустави".

Политика еще 28 декабря пытались перевезти в тюрьму из госпиталя. Однако Саакашвили потерял сознание. У него было давление 200 на 110. Нормальное составляет 120 на 80. Тогда его никуда не перевели.

Заключение Саакашвили в Грузии

Политик вернулся в родную страну еще в конце сентября 2021 года. Уже 1 октября из-за открытых уголовных дел его арестовали. В этот же день Михеил Саакашвили объявил голодовку.

В октябре Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки и заявил, что надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.

Голодовку Саакашвили продолжал до 20 ноября 2021 года. Прекратил из-за ухудшения здоровья. Тогда же третьего президента перевели в госпиталь.

28 декабря Саакашвили анонсировал встречу с действующим президентом Саломе Зурабишвили.

Кстати, в Грузии политику в 2018 году заочно вынесли приговор – 6 лет тюрьмы. Зурабишвили ранее уверяла, что не помилует третьего президента.

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