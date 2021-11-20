Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе. По его словам, Саакашвили прекратил голодовку 20 ноября.
Важно Согласился прекратить голодовку: Саакашвили транспортируют в военный госпиталь
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Заключенный политик Михеил Саакашвили все же прекратил голодовку, которая длилась больше полутора месяцев. Произошло это после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.
Источник:DW
Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе. По его словам, Саакашвили прекратил голодовку 20 ноября.
Важно Согласился прекратить голодовку: Саакашвили транспортируют в военный госпиталь
Новость дополняется...