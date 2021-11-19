Соответствующую информацию озвучил адвокат третьего президента Грузии Ника Гварамия. Власть уже показала палату, в которой должны разместить Саакашвили.

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Саакашвили согласился прекратить голодовку

Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения там,
– заявил адвокат.

По его словам, адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты сегодня (речь идет о 19 ноября – 24 канале) отправятся в Гори, чтобы осмотреть клинику.

Гварамия пояснил: "Конечно мы думаем, что там, наверное, есть высококвалифицированные врачи". Однако заверил, что "важно точно знать и мы сможем узнать это от специалистов", что:

  • "там все протекает нормально;
  • и протокол восстановления после голодания должен быть расписан специалистами;
  • и должны быть ежедневные отчеты".

Предварительно известно, что соответствующее решение о прекращении голодовки Саакашвили принял после консультации с адвокатом и консулом Украины.

Власти уже показали палату Саакашвили с решеткой на окнах

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила журналистам, что госпиталь "полностью оборудован материально-технической базой, которая необходима пациенту".

Для Саакашвили оборудована особая палата, где лечение будет проходить под интенсивным наблюдением,
– заявила Тикарадзе.

По непроверенной информации СМИ, на окнах палаты политика уже установили решетку.

Кадры из палаты, где планируют лечить Михеила Саакашвили: смотрите видео

Заключение и голодовка Саакашвили

  • Михеил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и накануне местных выборов в Грузии.
  • 1 октября его арестовали из-за ряда открытых дел и приговоров против него. В этот же день он объявил голодовку, а дела против себя назвал политическими.
  • Состояние его здоровья с тех пор постоянно ухудшалось.
  • 8 ноября его перевезли вертолетом в тюремную больницу. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что при транспортировке политика избили.
  • 18 ноября политик потерял сознание. 19 ноября у него обнаружили одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство, характеризующееся возможным поражением головного мозга.
  • В этот же день его перевели в реанимацию. Власти заявили, что осложнения могут вызвать кому, а также смерть.