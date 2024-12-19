Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление диктатора Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам 2024 года. По его словам, России плохо, когда в мире все спокойно.

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Путину хочется "движухи"

Диктатор, комментируя события в мире и войну в Украине, начал рассказывать, что Россия не любит покоя и стабильности. Стране-агрессору, наоборот, нужна "движуха" с пулями. Иначе им становится скучно.

Когда у нас все спокойно, стабильно и размеренно, то нам становится скучно. Застой. Хочется "движухи". Как только начинается "движуха", все свистит у виска. И даже пули свистят. К сожалению, пули сейчас везде. То нам страшно. Но не прям страшно,

– сказал Путин.

При этом он заметил, что многое зависит от экономики. Уже звучали предположения, что в 2025 году экономика России может оказаться в беде. Там уже сейчас уровень реальной инфляции составляет почти 20%.

Добавим, по состоянию на 19 декабря Россия потеряла более 768 тысяч личного состава. Также Силы обороны Украины уничтожили 9576 танков, 19799 боевых бронированных машин, 21178 артиллерийских систем, 1256 РСЗО и т.п.