Відповідну інформацію озвучив адвокат третього президента Грузії Ніка Гварамія. Влада вже показала палату, в якій мають розмістити Саакашвілі.

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Саакашвілі погодився припинити голодування

Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь у Горі, й припинить голодування після розміщення там,

– заявив адвокат.

За його словами, адвокати, члени консиліуму та незалежні медичні експерти сьогодні (мовиться про 19 листопада – 24 канал) вирушать до Горі, щоб оглянути клініку.

Гварамія пояснив: "Звісно ми думаємо, що там, напевно, є висококваліфіковані лікарі". Проте запевнив, що "важливо точно знати й ми зможемо дізнатися це від фахівців", що:

"там все протікає нормально;

і протокол відновлення після голодування має бути розписаний фахівцями;

і мають бути щоденні звіти".

Попередньо відомо, що відповідне рішення про припинення голодування Саакашвілі ухвалив після консультації з адвокатом та консулом України.

Влада вже показала палату Саакашвілі з ґратами на вікнах

Глава МОЗ Грузії Катерина Тікарадзе заявила журналістам, що госпіталь "повністю обладнаний матеріально-технічною базою, яка необхідна пацієнту".

Для Саакашвілі обладнана особлива палата, де лікування проходитиме під інтенсивним наглядом,

– заявила Тікарадзе.

За неперевіреною інформацією ЗМІ, на вікнах палати політика вже встановили ґрати.

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Ув'язнення та голодування Саакашвілі